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РИА Новости

Сервисы "Яндекса" будут предупреждать водителей о школах на маршруте

09:34 28.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс"
Офис компании Яндекс
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Офис компании "Яндекс". Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Сервис "Яндекс.Навигатор" к началу учебного года начнет оповещать водителей о приближении к школам, чтобы они могли заранее понять, что на этом участке дороги нужно быть внимательнее; позднее эта функция появится и в других сервисах интернет-компании, говорится в сообщении "Яндекса".
В нем отмечается, что оповещения появятся в ближайшем обновлении "Яндекс.Навигатора". "В приложении появятся знаки "Осторожно, дети" и голосовые предупреждения на подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам около школ. Водитель услышит фразу "Будьте внимательны, рядом школа", если его скорость отличается от разрешенной в большую сторону", - говорится в сообщении.
Офис российской интернет-компании Яндекс
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В ближайшее время такая функция появится в других сервисах с навигацией "Яндекса": их увидят водители "Такси", каршеринга "Драйв" и те, кто ездят со встроенным в автомобиль бортовым компьютером "Яндекс.Авто".
Кроме того, сами пользователи с помощью "Народной карты", редактора карт "Яндекса", смогут обозначить участок с нерегулируемым пешеходным переходом около школы, если его не оказалось в "Яндекс.Навигаторе", отмечается в сообщении.
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