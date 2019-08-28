Во Владивостоке из-за схода селя закрыли движение поездов на участке ДВЖД

ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Движение поездов закрыто на участке Гвоздево – Барановский на Дальнем Востоке из-за схода селевых масс и подтопления путей, сообщает ДВЖД.
В ночь на вторник к югу края подошел фронт, начался дождь, местами ливень. Больше всего осадков выпало во Владивостоке - на середину вторника треть месячной нормы. Многие дороги под водой, со склонов вместе с деревьями сходят сели. В связи с обострением фронтальных разделов в Приморье и в городе Владивостоке объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, что дожди будут идти до конца недели.
"В 04.13 по московскому времени в связи со сходом селевых масс и подтоплением пути закрыто движение на однопутном неэлектрифицированном участке Гвоздево – Барановский Владивостокского региона ДВЖД. Причиной послужили сильнейшие тропические ливни. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет", - говорится в сообщение.
На ликвидации последствий работает восстановительный поезд станции Уссурийск. На место выехала комиссия во главе с начальником ДВЖД Николаем Маклыгиным.
Отменены пригородные поезда сообщением Уссурийск – Рязановка, Рязановка – Уссурийск и пассажирский поезд №651 сообщением Туманган – Уссурийск.