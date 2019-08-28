Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T09:32Z
https://ria.ru/20190828/1557976236.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155794/07/1557940737_0:139:3146:1909_1036x0_80_0_0_e4664ee5815d1d18252f6ba5d8600800.jpg
РИА Новости

Во Владивостоке из-за схода селя закрыли движение поездов на участке ДВЖД

09:32 28.08.2019
165
© РИА Новости / Виталий АньковПоврежденные автомобили в результате сильного дождя во Владивостоке
Поврежденные автомобили в результате сильного дождя во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Движение поездов закрыто на участке Гвоздево – Барановский на Дальнем Востоке из-за схода селевых масс и подтопления путей, сообщает ДВЖД.
В ночь на вторник к югу края подошел фронт, начался дождь, местами ливень. Больше всего осадков выпало во Владивостоке - на середину вторника треть месячной нормы. Многие дороги под водой, со склонов вместе с деревьями сходят сели. В связи с обострением фронтальных разделов в Приморье и в городе Владивостоке объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, что дожди будут идти до конца недели.
"В 04.13 по московскому времени в связи со сходом селевых масс и подтоплением пути закрыто движение на однопутном неэлектрифицированном участке Гвоздево – Барановский Владивостокского региона ДВЖД. Причиной послужили сильнейшие тропические ливни. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет", - говорится в сообщение.
На ликвидации последствий работает восстановительный поезд станции Уссурийск. На место выехала комиссия во главе с начальником ДВЖД Николаем Маклыгиным.
Отменены пригородные поезда сообщением Уссурийск – Рязановка, Рязановка – Уссурийск и пассажирский поезд №651 сообщением Туманган – Уссурийск.
Поврежденные автомобили в результате сильного дождя во Владивостоке
27 августа, 08:26РИА Новости
Во Владивостоке приводят в порядок улицы после сошедших селей
000110
Обсудить 0
ВладивостокПроисшествия
Рекомендуем
Поврежденные автомобили в результате сильного дождя во Владивостоке
Во Владивостоке приводят в порядок улицы после сошедших селей
РИА
Новости
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
Мэр Новосибирска выехал на место обрушения здания
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае
В подтопленном ливнями Приморье продлили штормовое предупреждение
Автомобили на одной из улиц Владивостока после сильных дождей
Въезд и выезд из аэропорта во Владивостоке ограничили из-за подтопления
Лента
новостей
Взрыв в жилом доме в городе Дрогобыч в Львовской области Украины
Двое пострадавших из-за взрыва подо Львовом находятся в тяжелом состоянии
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания. 28 августа 2019
В Новосибирске после обрушения конструкций здания открыли телефон доверия
Скорая помощь в Азербайджане
В Азербайджане более 30 человек отравились на свадьбе
ЛЭП. Архивное фото
В ДНР более 25 тысяч абонентов остались без света из-за аварии
Шторм
Тропическая депрессия в Атлантическом океане переросла в шторм "Эрин"
Вид на Филиппины
Около Филиппин вспыхнул пожар на пассажирском пароме
Офис компании Яндекс
Сервисы "Яндекса" будут предупреждать водителей о школах на маршруте
Наджиб Тун Разак на улице в Куала-Лумпуре в Малайзии
Экс-премьера Малайзии обвинили в хищении сотен миллионов долларов
Япония
В Японии спасли семь рыбаков с перевернувшегося судна
Обменный пункт в Грузии
Глава Нацбанка Грузии заявил, что не уйдет в отставку из-за обвала лари
Пожар
В Нижнем Новгороде произошел пожар на заводе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:45Зеленский обсудил с Меркель встречу "нормандской четверки"
00:43Блогеры будут рекламировать перепись населения в России в соцсетях
00:39Эрдоган и Трамп обсудили предотвращение гуманитарного кризиса в Идлибе
00:37Американская телеведущая погибла при попытке побить рекорд скорости
00:35Киселев рассказал о предпочтениях публики на Rap Koktebel
00:35СП указала на коррупционные риски во Внуковской таможне в 2017 году
00:33В Испании туристам предлагают испытать на себе условия жизни на Марсе
00:32Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store
00:30Счетная палата встревожена ростом платы за проводное радио в России
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
Лента новостейМолния