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РИА Новости

Комиссия Минздрава анализирует увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

09:23 28.08.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкХирурги во время операции
Хирурги во время операции
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Хирурги во время операции. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Комиссия министерства здравоохранения проводит анализ ситуации с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Ранее сообщалось, что все хирурги ЦГБ №1 Нижнего Тагила и Демидовской Больницы написали заявления об увольнении. Причиной увольнения, по данным СМИ, стали высокая нагрузка и не соответствующая ей оплата труда. Пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков сообщил РИА Новости, что ведомство направило в больницу комиссию. На ситуацию также обратили внимание в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник в больницу лично приехал глава регионального минздрава Андрей Цветков и замглавы региона Павел Креков.
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Вчера, 09:17РИА Новости
В Нижнем Тагиле хирурги получат стимулирующие выплаты
"Ситуация с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле находится на контроле Минздрава России. Сегодня на месте работает комиссия федерального министерства здравоохранения и Фонда обязательного медицинского страхования, которой предстоит провести тщательный анализ прецедента",- говорится в сообщении.
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Министерство здравоохранения РФНижний ТагилОбщество
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