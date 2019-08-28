Комиссия Минздрава анализирует увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Комиссия министерства здравоохранения проводит анализ ситуации с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Ранее сообщалось, что все хирурги ЦГБ №1 Нижнего Тагила и Демидовской Больницы написали заявления об увольнении. Причиной увольнения, по данным СМИ, стали высокая нагрузка и не соответствующая ей оплата труда. Пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков сообщил РИА Новости, что ведомство направило в больницу комиссию. На ситуацию также обратили внимание в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник в больницу лично приехал глава регионального минздрава Андрей Цветков и замглавы региона Павел Креков.
"Ситуация с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле находится на контроле Минздрава России. Сегодня на месте работает комиссия федерального министерства здравоохранения и Фонда обязательного медицинского страхования, которой предстоит провести тщательный анализ прецедента",- говорится в сообщении.