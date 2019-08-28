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РИА Новости

В Пекине провели показательное публичное уничтожение 180 "такси-клонов"

09:19 28.08.2019
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© AP Photo / Andy WongАвтомобили такси в центре Пекина. Архивное фото
Автомобили такси в центре Пекина. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong
Автомобили такси в центре Пекина. Архивное фото. Архивное фото
ПЕКИН, 28 авг – РИА Новости. Правительство китайской столицы предприняло решительные меры для борьбы с процветающим в городе нелегальным извозом, организовав показательное уничтожение 180 так называемых "клонов" машин официальных таксопарков Пекина, говорится в заявлении правительства города.
В официальном аккаунте правительства в соцсети Weibo опубликована видеозапись "публичной казни", на которой показано, как при помощи тяжелой строительной техники уничтожают автомобили, выкрашенные в цвета крупнейших таксопарков города. Почти 200 машин, сложенные в два или три ряда на небольшой площадке, ждут своей очереди, чтобы быть разрезанными огромными металлическим "ножницами".
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"Участившиеся случаи "клонирования" официального такси нарушают законные права и интересы пассажиров, а также серьезно нарушают систему работы службы такси. В связи с этим, 27 августа специальные рабочие группы при правительстве Пекина, ответственные за борьбу с нелегальным такси, провели операцию по централизованному и публичному уничтожению 180 "такси-клонов", - говорится в заявлении.
Отмечается, что действия властей полностью соответствуют закону и стали конкретным ответом на проблему, которая в последние годы сильно беспокоила горожан.
В китайской столице функционируют множество таксопарков, для работы им необходима лицензия, получить которую непросто. Частные водители могли заработать, зарегистрировавшись в сервисе онлайн-вызова такси Didi, однако после нескольких случаев убийства и изнасилования пассажиров, люди предпочитают пользоваться официальным такси, и при вызове через приложение, и при попытке поймать машину на улице. Нелегальные извозчики идут на хитрость и покупают автомобили тех марок, которые чаще всего используют официальные такси, красят их в нужные цвета, делают внутреннюю отделку под такси, создают поддельные документы, что позволяет им легко обмануть пассажиров. Часто в таких автомобилях "подкручены" счетчики, поэтому поездки в них дороже.
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