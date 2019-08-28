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РИА Новости

Из-под завалов рухнувшего в Новосибирске здания спасли человека

09:10 28.08.2019 (обновлено: 10:12 28.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВ Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания. 28 августа 2019
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания. 28 августа 2019
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося здания в Новосибирске пострадавшего, он передан врачам, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Одного пострадавшего достали живым, он был передан врачам", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате происшествия под завалами могут находиться еще 11 человек.
Ранее ГУМЧС сообщило о проверке информации об обрушении стены реконструируемого одноэтажного здания в Новосибирске.
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