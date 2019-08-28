Из-под завалов рухнувшего в Новосибирске здания спасли человека

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося здания в Новосибирске пострадавшего, он передан врачам, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Одного пострадавшего достали живым, он был передан врачам", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате происшествия под завалами могут находиться еще 11 человек.
Ранее ГУМЧС сообщило о проверке информации об обрушении стены реконструируемого одноэтажного здания в Новосибирске.
21 августа, 11:21РИА НедвижимостьВ Новосибирске обрушилась крыша жилого дома