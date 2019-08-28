В Новосибирске на рабочих обрушилась стена здания

В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В Новосибирске обрушилась стена реконструируемого двухэтажного здания, под завалами оказались несколько человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

По предварительным данным, один рабочий погиб, еще одного госпитализировали в тяжелом состоянии.

Позднее в МЧС сообщили, что нашли тело еще одного рабочего. Эту информацию подтвердил мэр города Анатолий Локоть.

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По его словам, личности погибших известны, власти сейчас связываются с их родственниками.

В настоящий момент спасатели ищут под завалами пятого рабочего. В областном ГУ МЧС не исключили, что он может быть жив.

В Сибирской генерирующей компании, которая владеет зданием, утверждают, что на площадке работали восемь человек, трое успели отбежать.

Как рассказали в мэрии, причиной обрушения могло стать сползание грунта.

Инцидент произошел в 12:20 по местному времени (08:20 мск) на улице Ударная, дом 1/1а. Помимо стены, повреждены перекрытия.

По предположениям следователей, это случилось во время планового ремонта теплотрассы.

Сейчас там работают около 70 спасателей и 20 единиц техники.