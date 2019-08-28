Синоптики предупредили о похолодании до минусовой температуры

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Циклон с сильными дождями, прошедший по северу России, затягивает в центр страны холодный воздух, говорится в сообщении Циклон с сильными дождями, прошедший по северу России, затягивает в центр страны холодный воздух, говорится в сообщении Гидрометцентра

Среда стала самым холодным днем на этой неделе сразу в нескольких регионах — от Севера до Поволжья. Днем температура не поднимется выше 14-19 градусов, а ночью столбик термометра опустится ниже нуля, ожидают синоптики.

В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг ожидается до минус трех градусов, в Подмосковье может похолодать до минус двух. Следующей ночью тоже возможны заморозки.