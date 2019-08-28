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РИА Новости

Синоптики предупредили о похолодании до минусовой температуры

09:00 28.08.2019 (обновлено: 12:25 28.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЖители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке "Зарядье"
Жители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке Зарядье
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Циклон с сильными дождями, прошедший по северу России, затягивает в центр страны холодный воздух, говорится в сообщении Гидрометцентра.
Среда стала самым холодным днем на этой неделе сразу в нескольких регионах — от Севера до Поволжья. Днем температура не поднимется выше 14-19 градусов, а ночью столбик термометра опустится ниже нуля, ожидают синоптики.
В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг ожидается до минус трех градусов, в Подмосковье может похолодать до минус двух. Следующей ночью тоже возможны заморозки.
После этого температура начнет возвращаться к норме, заморозки по ночам прекратятся. Днем воздух будет прогреваться до 20 градусов и выше, а местами до +27.
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