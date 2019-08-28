Парки Москвы подготовили бесплатные мастер-классы и концерты ко Дню знаний

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Московские парки подготовили программу бесплатных экскурсий, мастер-классов и других мероприятий ко Дню знаний, на некоторые из них нужно будет зарегистрироваться, сообщается на сайте мэра Москвы в среду.

"Познавательные квесты, игры, экскурсии, концерты, спектакли и мастер-классы ждут детей и взрослых 1 сентября в городских парках, подведомственных департаменту культуры Москвы. В День знаний школьники смогут зарядиться позитивными эмоциями и узнать много нового и интересного. Все мероприятия бесплатные, но на некоторые потребуется регистрация", - отмечается на сайте мэра.

Мероприятия пройдут в парках "Музеон", "Зарядье", парке Победы, Измайловском парке и многих других.

В "Зарядье" гостей ждут с 12 до 17 часов, для участников будет работать зона с настольными играми. В течение всего дня в медиакомплексе "Машина времени" гости смогут посетить бесплатные показы фильма об истории города. Пройдут мастер-классы по оригами и росписи маек. Для юных художников устроят пленэры. Также там подготовили научные программы, экскурсии и викторины в лаборатории "Заповедного посольства" и во флорариуме для детей старше шести лет. Для участия нужно будет зарегистрироваться.

Также по регистрации можно будет попасть на бесплатные обзорные экскурсии в "Зарядье", познакомиться с архитектурой парка, российской природой, а также узнать об особенностях содержания растений в городской среде. На сцене большого амфитеатра с 14 до 17 часов пройдет концерт Московского детского театра эстрады, а в холле "Заповедного посольства" с 14 до 15 часов покажут кукольный спектакль "Чиполлино".

В Воронцовском парке День знаний отпразднуют с 15 до 19 часов. На центральной поляне можно будет посмотреть шоу с химическими экспериментами или поиграть в твистер и бадминтон. Будет возможность поучаствовать в мастер-классах по игре на скрипке, рисованию, оригами, бильярду и косоплетению. Дети самостоятельно смогут построить "Город знаний" из картона и раскрасить его.

Помимо творческих мастер-классов и конкурсов в парке Победы на Поклонной горе детям предложат поделиться впечатлениями о прошедших каникулах и создать объемное панно из ткани, картона, воздушного пластилина и фигурок оригами на тему "Как я провел лето". Те, кто хочет проверить знания, смогут пройти квест "Спасение хороших оценок". Все задания игры будут связаны со школьной программой. В парке "Фили" организуют увлекательный квест: гостям предложат ответить на вопросы о парке, используя подсказки, которые надо будет сначала найти.

В ландшафтном парке "Митино" День знаний начнется с зарядки в 10 утра. До вечера гости смогут станцевать зумбу и латину. В парке Олимпийской деревни гостей также ждут квест, мастер-классы по хореографии и групповые занятия с инструкторами по воркауту на спортивных площадках . Послушать флейту камерного ансамбля Flute Virtuosus и коллективов детской музыкальной школы имени В.В. Андреева удастся в "Северном Тушине". На сцене Лианозовского парка начало учебного года также отметят праздничным концертом. А Измайловский парк приглашает москвичей оценить шоу мыльных пузырей и посмотреть спектакль по мотивам пьесы Александра Вампилова "История с метранпажем".

Также в Бабушкинском парке покажут спектакль "Живи танцуя", а в Зеленом театре парка проведут творческие-мастер-классы, квест и открытые уроки английского языка для детей и взрослых. .