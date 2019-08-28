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РИА Новости

В Тюмени прокуратура проверит больницу, где отказались принять умирающего

08:54 28.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРегистратура
Регистратура
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку в больнице Тюмени, врачи которой, предположительно, отказались принимать пациента с тяжелым заболеванием, впоследствии скончавшегося, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в сообществе "ЧС Тюмень" в соцсети "ВКонтакте" жительница Тюмени Любовь Прорвина написала, что врачи областной клинической больницы №2 незадолго до смерти ее 44-летнего супруга отказали ему в срочной операции, несмотря на последнюю стадию заболевания и сильные боли, предложив встать в очередь на плановую операцию, которая ожидалась через 10-12 месяцев. В конце июня, по словам женщины, состояние ее мужа резко ухудшилось. Врачи скорой помощи пытались помочь мужчине и предупредили ОКБ №2 о тяжелом пациенте, но в больнице принять пациента отказались, утверждает Прорвина.
"Проверка организована", – сказал представитель прокуратуры.
Ранее о проверке в больнице сообщил региональный департамент здравоохранения, властями назначена экспертиза медицинской документации.
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