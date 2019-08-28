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РИА Новости

СМИ: Telegram планирует выпустить собственную криптовалюту

08:54 28.08.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Мессенджер Telegram планирует выпустить первую партию собственной криптовалюты Gram в течение ближайших двух месяцев, пишет газета The New York Times со ссылкой на нескольких инвесторов, знакомых с планами компании.
По их словам, Telegram также планирует создать электронные кошельки, которые будут доступны до 200-300 миллионов пользователей Telegram по всему миру. Как отмечает газета, по задумке Telegram, криптовалюта Gram станет новой онлайн-валютой и способом отправки денег в любую точку мира.
Telegram в 2018 году сообщал о разработке блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram. За два закрытых раунда в феврале и марте он привлек 1,7 миллиарда долларов от примерно 200 инвесторов - по 850 миллионов долларов в рамках каждого раунда.
Telegram - не первая компания, которая разрабатывает свою собственную криптовалюту. Так, в начале августа одна из крупнейших в мире розничных сетей, американская Walmart, подала патентную заявку, из которой следует, что компания может создать собственную криптовалюту. Она может быть привязана к доллару США и доступна к использованию только у отдельных ритейлеров или партнеров.
Логотип Facebook. Архивное фото
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TelegramСШАFacebook, Inc.ТехнологииЭкономика
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