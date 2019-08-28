В ООН призвали к взаимодействию всех безъядерных зон

НУР-СУЛТАН, 28 авг - РИА Новости. Необходима надежная платформа для взаимодействия всех безъядерных зон, заявил в среду заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Томас Маркрам.
"Межзональная кооперация и дальнейшая координация между такими зонами в следующие пять лет чрезвычайна актуальна. Это эффективный инструмент по укреплению сотрудничества и такие институциональные и объединяющие инициативы, а также задачи по их реализации являются нашим взаимным интересом", - сказал Маркрам в ходе семинара по консолидации усилий зон, свободных от ядерного оружия, который в среду начался в Нур-Султане.
Он отметил, что отсутствие постоянного взаимодействия не позволяет полностью реализовать потенциал этих зон. "Более долгосрочная цель – это создание надежной платформы по обмену мнениями и координация между такими зонами", - добавил Маркрам.