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РИА Новости

В ООН призвали к взаимодействию всех безъядерных зон

08:47 28.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
НУР-СУЛТАН, 28 авг - РИА Новости. Необходима надежная платформа для взаимодействия всех безъядерных зон, заявил в среду заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Томас Маркрам.
"Межзональная кооперация и дальнейшая координация между такими зонами в следующие пять лет чрезвычайна актуальна. Это эффективный инструмент по укреплению сотрудничества и такие институциональные и объединяющие инициативы, а также задачи по их реализации являются нашим взаимным интересом", - сказал Маркрам в ходе семинара по консолидации усилий зон, свободных от ядерного оружия, который в среду начался в Нур-Султане.
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Он отметил, что отсутствие постоянного взаимодействия не позволяет полностью реализовать потенциал этих зон. "Более долгосрочная цель – это создание надежной платформы по обмену мнениями и координация между такими зонами", - добавил Маркрам.
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