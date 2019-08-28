В ООН призвали к взаимодействию всех безъядерных зон

"Межзональная кооперация и дальнейшая координация между такими зонами в следующие пять лет чрезвычайна актуальна. Это эффективный инструмент по укреплению сотрудничества и такие институциональные и объединяющие инициативы, а также задачи по их реализации являются нашим взаимным интересом", - сказал Маркрам в ходе семинара по консолидации усилий зон, свободных от ядерного оружия, который в среду начался в Нур-Султане.