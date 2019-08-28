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РИА Новости

Китай планирует до конца года построить 50 тысяч базовых станций 5G

08:44 28.08.2019
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкГорода мира. Пекин
Города мира. Пекин
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Города мира. Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 28 авг – РИА Новости. Китай планирует до конца года построить более 50 тысяч базовых станций для сетей 5G в 50 крупнейших городах страны, заявил глава департамента информации и коммуникаций министерства промышленности и информатизации КНР Хань Ся.
"Согласно предварительному плану, в этом году мы намерены построить более 50 тысяч базовых станций для сетей 5G в 50 крупнейших городах нашей страны", - заявил Хан Ся, выступая на форуме, посвященном развитию 5G-технологий в рамках международной выставки Smart China Expo - 2019.
По его словам, по состоянию на конец июля, ведомство выдало уже семь разрешений на производство оборудования для развертывания сетей 5G.
"На следующем этапе Китай намерен ускорить строительство сетей 5G, активно продвигать развертывание по всей стране сетей пятого поколения, характеризующихся передовыми технологиями, высоким качеством и эффективностью", - сказал он.
Он также отметил, что на следующем этапе необходимо создать благоприятную среду для развития технологий 5G, интенсифицировать разработку стандартов и норм для сетей пятого поколения, популяризировать их использование, усиливать политическую, финансовую, научно-техническую поддержку.
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В начале июня этого года министерство промышленности и информатизации КНР выдало государственные лицензии на коммерческое использование сети 5G четырем компаниям, ими стали основные сотовые операторы страны China Telecom, China Unicom и China Mobile, а также Медиакорпорация Китая, в которую входят Международное радио Китая, Центральное телевидение Китая и Центральное народное радио.
5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети. Международный союз электросвязи планирует внедрить новый стандарт к 2020 году.
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