На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Взрыв произошел в четырехэтажном жилом доме в городе Дрогобыч в Львовской области Украины, в результате чего часть здания обрушилась, один человек погиб, еще семь госпитализированы, сообщила в среду пресс-служба областного отделения полиции.

"В результате обрушения части жилого дома на улице Грушевского, 101 в городе Дрогобыч, произошедшего сегодня, 28 августа, около трех ночи, погиб один человек, еще семь госпитализированы", - говорится в сообщении.

По данным полиции, среди пострадавших шестилетний мальчик, двое девочек в возрасте 9 и 12 лет, 17-летняя девушка, 19-летний парень, а также две женщины в возрасте 39 и 41 год. Личность погибшего устанавливается.

Сообщение о взрыве в жилом доме поступило в полицию в 2.50 мск. По предварительной версии правоохранителей, мог взорваться бытовой газ. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что по предварительным данным разрушено 7 жилых квартир и помещения парикмахерской. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

Продолжаются поисково-спасательные работы, к которым привлечены 173 спасателя и 32 единицы техники. Информация о числе пострадавших и погибших уточняется.