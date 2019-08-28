Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T09:03Z
https://ria.ru/20190828/1557974259.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155571/61/1555716160_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_53d26f45bd949a6d4f44193ec6132bd5.jpg
РИА Новости

На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек

08:37 28.08.2019 (обновлено: 09:03 28.08.2019)
359
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Взрыв произошел в четырехэтажном жилом доме в городе Дрогобыч в Львовской области Украины, в результате чего часть здания обрушилась, один человек погиб, еще семь госпитализированы, сообщила в среду пресс-служба областного отделения полиции.
"В результате обрушения части жилого дома на улице Грушевского, 101 в городе Дрогобыч, произошедшего сегодня, 28 августа, около трех ночи, погиб один человек, еще семь госпитализированы", - говорится в сообщении.
По данным полиции, среди пострадавших шестилетний мальчик, двое девочек в возрасте 9 и 12 лет, 17-летняя девушка, 19-летний парень, а также две женщины в возрасте 39 и 41 год. Личность погибшего устанавливается.
Сообщение о взрыве в жилом доме поступило в полицию в 2.50 мск. По предварительной версии правоохранителей, мог взорваться бытовой газ. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что по предварительным данным разрушено 7 жилых квартир и помещения парикмахерской. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.
Продолжаются поисково-спасательные работы, к которым привлечены 173 спасателя и 32 единицы техники. Информация о числе пострадавших и погибших уточняется.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства". Ее санкция предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы.
Автомобиль полиции
2 июля, 00:33РИА Новости
На Украине шесть детей ранены в результате взрыва
101301
Обсудить 1
Львовская областьУкраинаВ мире
Рекомендуем
Машина скорой помощи. Мексика
В Мексике 23 человека погибли после пожара в баре
РИА
Новости
Игорь Коломойский
Коломойский назвал условие, при котором Зеленскому скажут "до свидания"
Вид на Филиппины
Около Филиппин вспыхнул пожар на пассажирском пароме
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп рассказал о мерах по защите выборов в США от влияния через соцсети
Лента
новостей
Военнослужащие армии Украины
В ЛНР обвинили ВСУ в обстреле жилого массива
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
Автомобиль скорой помощи Украины
Число погибших из-за взрыва в жилом доме под Львовом увеличилось до двух
Президент США Дональд Трамп
Трамп утвердил режим ЧП в Пуэрто-Рико из-за приближающегося шторма
Здание ООН в Нью-Йорке
В ООН призвали к взаимодействию всех безъядерных зон
Трансформаторы подстанции
В Якутии из-за аварии около 87 тысяч человек остались без электричества
Сектор Газа. Архивное фото
В секторе Газа в результате двух взрывов погибли три сотрудника полиции
Автомобиль скорой помощи Украины
На Украине десять человек пострадали в ДТП с автобусом
Стена на границе Мексики и США
СМИ: Пентагон одобрил строительство дополнительных 32 километра стены
Сирийцы на лошадях едут в выставочный городок на южной окраине Дамаска
В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
В Кремле прокомментировали возможность участия Путина в саммите G7
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:01Иностранцы задолжали 8,5 млрд рублей за нарушения при временном ввозе машин
00:53В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:45Зеленский обсудил с Меркель встречу "нормандской четверки"
00:43Блогеры будут рекламировать перепись населения в России в соцсетях
00:39Эрдоган и Трамп обсудили предотвращение гуманитарного кризиса в Идлибе
00:37Американская телеведущая погибла при попытке побить рекорд скорости
00:35Киселев рассказал о предпочтениях публики на Rap Koktebel
00:35СП указала на коррупционные риски во Внуковской таможне в 2017 году
00:33В Испании туристам предлагают испытать на себе условия жизни на Марсе
00:32Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store
00:30Счетная палата встревожена ростом платы за проводное радио в России
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
Лента новостейМолния