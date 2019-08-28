В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 авг - РИА Новости. Урожай на площади в 255 тысяч гектаров погиб в Амурской области из-за дождевого паводка, возникли сложности с заготовкой кормов для скота на зиму, сообщается на сайте правительства региона.

"В результате ЧС в Приамурье погиб урожай сельскохозяйственных культур на площади 255 тысяч гектаров. Помимо утраты урожая, возможен "недобор" по заготовке кормов. Минсельхоз региона рекомендует аграриям сосредоточить силы на этом направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на 26 августа в области "заготовлено более 108 тысяч тонн грубых кормов или 34% от запланированного объема, что ниже уровня 2018 года на 49 тысяч тонн". Заготавливать корма в июле-августе мешали частые дожди. По области остаются невыкошенными более 100 тысяч гектаров естественных сенокосов.

"Губернатор Василий Орлов поручил минсельхозу области представить доклад по заготовке кормов через две недели. В том случае, если ситуация с кормами кардинально не изменится, областное министерство сельского хозяйства будет прорабатывать вариант поставок кормов из других регионов",- сообщает правительство Приамурья.