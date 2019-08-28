В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка

ДАМАСК, 28 авг – РИА Новости. Международная выставка открывается в Дамаске в 61-й раз в среду при широком участии делегаций из различных стран мира, в том числе тех, кто впервые за 8 лет конфликта в стране решился в нее приехать, несмотря на угрозы закрытого в Сирии посольства США применить санкции к участникам мероприятия.

Международная выставка в Дамаске проводилась ежегодно с 1954 года и до начала кризиса в 2011 году. Событие за годы своего существования обрело статус крупнейшего в своем роде на Ближнем Востоке. Выставку возобновили в 2017 году, тогда она вызвала ажиотаж среди желающих туда попасть и серьезные пробки на дорогах. В этом году выставка пройдет с 28 августа по 6 сентября, подтверждено участие делегаций как минимум 38 стран. Первый день выставки выделен для визитов официальных делегаций, для публики вход будет открыт в пятницу.

Рекордные цифры

Министр экономики Сирии Самер аль-Халиль сообщил, что общая площадь павильонов в этом году составит 100 тысяч квадратных метров, что для выставки является рекордной цифрой.

Число фирм-участников достигает 1500, это на 400 фирм больше, чем в 2018 году. Министр отметил, что большинство участников – местные компании, это показатель восстановления сирийской экономики.

Немалую площадь выставки занимают павильоны сирийских министерств, где представлены различные достижения сирийской промышленности. К примеру, министерство туризма обещает посетителям очки виртуальной реальности, через которые можно будет "посетить" различные достопримечательности и курорты страны.

Угрозы от закрытого восемь лет назад посольства

Особую изюминку выставке в этом году придает активизация закрытого семь лет назад посольства США в Сирии, которое через соцсети активно призывает участников отказаться от приезда на мероприятие.

"Мы повторяем наше предупреждение о том, что любой имеющий дело с режимом Асада или его партнерами подвергает себя угрозе попасть под действие санкций США", - говорится в пресс-релизе посольства. Участие иностранных компаний и бизнесменов в выставке дипмиссия называет "неприемлемым" и предлагает оповещать власти США о конкретных участниках выставки через электронную почту.

Впрочем, пока никто из участников выставки не заявлял о смене планов из-за угроз по факту отсутствующей дипмиссии, а в комментариях к сообщениям посольства сирийские пользователи интернета высмеивают заявления посольства.

Павильоны России и Крыма

Российский павильон на 61-й Дамасской международной выставке будет представлен 16 компаниями, следует из списка участников, предоставленного РИА Новости торгово-экономическим отделом посольства РФ в Сирии.

Деятельность компаний затрагивает такие сферы, как ТЭК, металлургия, строительство, электрооборудование, несколько компаний производят пищевую продукцию и станки для пищевой индустрии.

Министр промышленной политики республики Крым Андрей Васюта сообщил РИА Новости, что на ярмарке в Дамаске будет открыт единый стенд Крыма, на котором презентуют электротехническую продукцию, сварочное оборудование, продукцию химической промышленности и сельхозпроизводителей, а также металлургических и судостроительных верфей. По его словам, в состав отправившейся в Дамаск делегации вошли представители профильных министерств и ведомств, а также бизнес-сообществ республики и Крымско-сирийского торгового дома.

"В рамках визита планируется обсудить вопросы поставок продукции, а также загрузки морских портов Керчи и Феодосии", - сказал министр.

Иранское присутствие

Один из самых крупных павильонов выставки – иранский, планируется участие не менее 60 компаний из ИРИ. Параллельно с выставкой состоится заседание совместной иранско-сирийской торговой палаты, учрежденной в начале года.

Генсек иранско-сирийской торговой палаты Мусан Нухас сообщил, что недавно были заключены контракты с иранскими бизнесменами на строительство в Сирии двух заводов – по производству детского молока и лекарств от рака. Министр внутренней торговли Сирии Атеф ан-Нидаф также заявил о намерении построить совместно с Ираном несколько заводов по производству оливкового масла и других пищевых продуктов. Все эти проекты планируется обсудить в ходе выставки.

Делегации из стран, отсутствовавших восемь лет

Впервые с 2011 года в выставке примут участие делегации Омана, ОАЭ и Саудовской Аравии. ОАЭ, восстановившие дипломатические отношения с Сирией в конце 2018 года, направили делегацию из 40 бизнесменов, Оман представлен делегацией из 32 человек.

Свои павильоны на выставке будут также у Абхазии, Армении, Алжира, Белоруссии, КНДР, Пакистана, Республики Северная Македония, ЮАР и других стран. КНР, Йемен, Ирак и Куба будут представлены посольствами. Также заявлено участие Организации освобождения Палестины (ООП).

Выставку также планирует посетить группа французских депутатов, некоторые из которых состоят во фракции евроскептиков "Идентичность и демократия" (ID). При этом ни одной французской компании на выставке не будет ввиду введенных против Сирии санкций.

Поездом, автобусом, автомобилем...

Для удобства посетителей минтранспорта Сирии организовало поезд, отправляющийся с вокзала Кадам на юге Дамаска до выставочного городка. Кроме того, попасть в городок можно будет на бесплатных автобусах, стартующих в различных районах столицы. Оборудованы дополнительные парковочные места на территории выставки и рядом с трассой, ведущей к аэропорту города, рядом с которым находится выставочный городок.

Учитывая опыт прошлого года, когда в предпоследний день выставки пришлось закрыть вход на нее из-за более 500 тысяч посетителей за день, организаторы в этом году решили открыть дополнительные входы, оборудовав их сканерами.