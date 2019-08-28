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РИА Новости

Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали

08:16 28.08.2019 (обновлено: 09:18 28.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 28 авг – РИА Новости. Автомобиль, зарегистрированный в сервисе поиска попутчиков BlaBlaCar, опрокинулся на трассе под Волгоградом, водитель и восемь пассажиров пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации полиции, в среду в 05.40 по местному времени (04.40 мск) минивэн, ехавший из Астрахани в Москву, не вписался в поворот при въезде в Волгоград из Светлоярского района и врезался в поливную трубу.
"Минивэн из Астрахани: девять человек, включая водителя. BlaBlaCar... Все пострадали, все в больнице, трое тяжелых", - сообщили в ведомстве.
По данным ГУ МВД, среди пострадавших детей нет, на месте работают полицейские.
Как сообщили журналистам в областном комитете здравоохранения, пострадавшие госпитализированы в волгоградскую больницу №15, трое человек находятся в реанимации, четверо в травматологии, двое в нейрохирургическом отделении, один пациент в крайне тяжелом состоянии.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
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BlaBlaCarВолгоградская областьПроисшествия
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