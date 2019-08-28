Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали

ВОЛГОГРАД, 28 авг – РИА Новости. Автомобиль, зарегистрированный в сервисе поиска попутчиков BlaBlaCar, опрокинулся на трассе под Волгоградом, водитель и восемь пассажиров пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По информации полиции, в среду в 05.40 по местному времени (04.40 мск) минивэн, ехавший из Астрахани в Москву, не вписался в поворот при въезде в Волгоград из Светлоярского района и врезался в поливную трубу.

"Минивэн из Астрахани: девять человек, включая водителя. BlaBlaCar... Все пострадали, все в больнице, трое тяжелых", - сообщили в ведомстве.

По данным ГУ МВД, среди пострадавших детей нет, на месте работают полицейские.