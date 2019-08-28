Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг – РИА Новости. Департамент здравоохранения Тюменской области начал проверку в больнице, врачи которой отказались принимать пациента с тяжелым заболеванием, который впоследствии скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в сообществе "ЧС Тюмень" в соцсети "ВКонтакте" жительница Тюмени Любовь Прорвина написала, что врачи областной клинической больницы №2 незадолго до смерти ее 44-летнего супруга отказали ему в срочной операции, несмотря на последнюю стадию заболевания и сильные боли, предложив встать в очередь на плановую операцию, которая ожидалась через 10-12 месяцев. В конце июня, по словам женщины, состояние ее мужа резко ухудшилось. Врачи скорой помощи пытались помочь мужчине и предупредили ОКБ №2 о тяжелом пациенте, но в больнице принять пациента отказались. В результате житель Тюмени, как пишет Прорвина, скончался.
"К сожалению, существуют стадии заболеваний, в лечении которых современная медицина бессильна. В настоящее время в связи с поступившим обращением департаментом здравоохранения Тюменской области проводятся проверки, медицинская документация проходит экспертизу", – сказала собеседница агентства.
В ведомстве добавили, что результаты проверки будут направлены в адрес заявителя по ее окончанию.