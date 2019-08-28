Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

Вид на улицу Ильинка в Москве

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Облачная погода без осадков ожидает москвичей в среду, воздух в столице прогреется до 19 градусов, рассказала РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Днем при небольшой облачности обойдется без осадков, максимальную температуру мы прогнозируем в диапазоне 17-19, в столичном регионе плюс 15-20", - сказала Волосюк.

Она также отметила, что такой температурный режим близок средним многолетним значениям.