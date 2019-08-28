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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

08:11 28.08.2019
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаВид на улицу Ильинка в Москве
Вид на улицу Ильинка в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Облачная погода без осадков ожидает москвичей в среду, воздух в столице прогреется до 19 градусов, рассказала РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Днем при небольшой облачности обойдется без осадков, максимальную температуру мы прогнозируем в диапазоне 17-19, в столичном регионе плюс 15-20", - сказала Волосюк.
Она также отметила, что такой температурный режим близок средним многолетним значениям.
Метеоролог добавила, что ветер будет северный, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 757 миллиметров ртутного столба.
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