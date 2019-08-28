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РИА Новости

В Саратове в ДТП погибли три человека

08:10 28.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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САРАТОВ, 28 авг - РИА Новости. Легковой автомобиль в среду в Саратове врезался в столб, в результате три человека погибли, пострадала 14-летняя девочка, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло около 02.20 (01.20 мск) у дома 218 по улице Огородная.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes-Benz C 180 не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в столб, после чего автомобиль загорелся. В результате ДТП водитель и два пассажира сгорели в автомобиле, еще одна 14-летняя пассажирка госпитализирована с травмами", - сказала собеседница агентства.
Личности погибших устанавливаются. ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства выясняются, добавила она.
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