В Саратове в ДТП погибли три человека

САРАТОВ, 28 авг - РИА Новости. Легковой автомобиль в среду в Саратове врезался в столб, в результате три человека погибли, пострадала 14-летняя девочка, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes-Benz C 180 не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в столб, после чего автомобиль загорелся. В результате ДТП водитель и два пассажира сгорели в автомобиле, еще одна 14-летняя пассажирка госпитализирована с травмами", - сказала собеседница агентства.