Во Владивостоке сняли ограничения на проезд к подтопленному аэропорту

ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Ограничения на въезд автотранспорта на территорию аэропорта Владивостока, которая была подтоплена из-за ливней, сняты, сообщает УМВД по Приморскому краю.
В ночь на вторник к югу края подошел фронт, начался дождь, местами отмечался ливень. Больше всего осадков выпало во Владивостоке - на середину вторника треть месячной нормы. Многие дороги под водой, со склонов вместе с деревьями сходят сели. В связи с обострением фронтальных разделов в Приморье и Владивостоке объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, что дожди будут идти до конца недели.
Аэропорт сообщал, что из-за подтоплений многие пассажиры прибывают с опозданием. Службы аэропорта устраняют последствия ливней. Аэродромная инфраструктура работает без сбоев. Все рейсы выполняются в пределах расписания с небольшой задержкой. Въезд и выезд транспорта с территории аэропорта Владивостока ограничили из-за подтоплений.
"Госавтоинспекция отдела МВД России по городу Артему сообщает о снятии ограничений на въезд и выезд автотранспорта на территорию международного аэропорта Владивосток. Движение транспортных средств осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.