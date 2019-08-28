В Японии около 850 тысяч человек эвакуируют из-за дождей

ТОКИО, 28 авг - РИА Новости. Японские власти эвакуируют 847,5 тысяч человек в трех префектурах западной части Японии из-за угрозы наводнений и оползней под влиянием проливных дождей, сообщило главное пожарное управление страны, играющее роль МЧС.

По его данным, распоряжение об эвакуации получили люди в префектурах Сага, Фукуока и Нагасаки. Под угрозой разрушения оказались свыше 355 тысяч жилищ в 14 городах.

Ранее появились сообщения о трех погибших японцах в потоках вышедших из берегов рек.

По данным агентства Киодо , затоплена железнодорожный вокзал города Сага.

Сильные дожди ожидаются в течение ближайших суток на севере острова Кюсю и других районах вплоть до Токио.