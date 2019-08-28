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РИА Новости

В Японии около 850 тысяч человек эвакуируют из-за дождей

07:41 28.08.2019
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© AP Photo / Shizuo KambayashiДожди в Японии
Дожди в Японии
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Дожди в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 28 авг - РИА Новости. Японские власти эвакуируют 847,5 тысяч человек в трех префектурах западной части Японии из-за угрозы наводнений и оползней под влиянием проливных дождей, сообщило главное пожарное управление страны, играющее роль МЧС.
По его данным, распоряжение об эвакуации получили люди в префектурах Сага, Фукуока и Нагасаки. Под угрозой разрушения оказались свыше 355 тысяч жилищ в 14 городах.
Ранее появились сообщения о трех погибших японцах в потоках вышедших из берегов рек.
По данным агентства Киодо, затоплена железнодорожный вокзал города Сага.
Сильные дожди ожидаются в течение ближайших суток на севере острова Кюсю и других районах вплоть до Токио.
Дожди последовали в Японии за продолжительным периодом летней жары.
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