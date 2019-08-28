Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал пробки на федеральной трассе

СОЧИ, 28 авг – РИА Новости. Массовый отъезд туристов на автомобилях из Сочи спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе, в пиковый день по дороге, рассчитанной на шесть тысяч автомобилей, проехали более 46 тысяч машин, сообщает ФКУ Упрдор "Черноморье".
Во вторник пользователи в социальных сетях жаловались на огромную пробку на выезде из Центрального района Сочи в Лазаревский район. Ночью в районе поселка Дагомыс перевернулась фура с арбузами, и автомобилисты полагали, что из-за этого ДТП в течение всего дня были проблемы с движением на трассе. Однако дорожники пояснили, что дело в массовом отъезде туристов с курорта, и с начала недели плотность транспортного потока на выезд из Сочи достигала пиковых значений за август 2019 года.
"В конце августа перегруженность дороги А-147 на выезде из Сочи достигала отметки в 678,5%", - говорится в сообщении.
К вечеру вторника поток автомобилей из Сочи снизился, а ночью пробки уже не было. Дорожники просят автомобилистов, планирующих время отъезда, учитывать перегруженность трассы А-147 в дневное время.