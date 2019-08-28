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РИА Новости
Туризм

Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал пробки на федеральной трассе

07:28 28.08.2019 (обновлено: 07:48 28.08.2019)
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСочи
Сочи
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 28 авг – РИА Новости. Массовый отъезд туристов на автомобилях из Сочи спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе, в пиковый день по дороге, рассчитанной на шесть тысяч автомобилей, проехали более 46 тысяч машин, сообщает ФКУ Упрдор "Черноморье".
Во вторник пользователи в социальных сетях жаловались на огромную пробку на выезде из Центрального района Сочи в Лазаревский район. Ночью в районе поселка Дагомыс перевернулась фура с арбузами, и автомобилисты полагали, что из-за этого ДТП в течение всего дня были проблемы с движением на трассе. Однако дорожники пояснили, что дело в массовом отъезде туристов с курорта, и с начала недели плотность транспортного потока на выезд из Сочи достигала пиковых значений за август 2019 года.

"В конце августа перегруженность дороги А-147 на выезде из Сочи достигала отметки в 678,5%", - говорится в сообщении.

К вечеру вторника поток автомобилей из Сочи снизился, а ночью пробки уже не было. Дорожники просят автомобилистов, планирующих время отъезда, учитывать перегруженность трассы А-147 в дневное время.
Пляж в Сочи
23 августа, 14:21РИА Новости
В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за жары
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ТуризмСочи
Популярные комментарии
А никакой трассы-то и нет. В Краснодарском крае есть дороги, построенные еще при КПСС, которые были рассчитаны на количество транспорта бывшего СССР. Эти дорога изобилует слияниями двухполосных участков однополосные, что провоцирует эффект бутылочного горла и участками с летними ремонтными работами, которые в другое время проводить нельзя из-за сроков освоения бюджетов, и из-за брошенных участков в виде развязок, дорог, мостов и т.д. олимпийской стройки. Ни расширить дорогу, ни закончить начатые реконструкции, ни сдвинуть сроки ремонтов не в состоянии узколобые "специалисты" всех уровней от федеральных до региональных, особеннос учетом того, что бюджеты давно уже освоены. Поэтому пробки будут всегда на въезде-выезде из черноморских курортов, Крыма, Тамани. Как говорится: кормить в дороге никто не обещал.
28 августа, 10:58
NFName Family
36000124
Так происходит каждый год. Новость в чём?
28 августа, 10:13
Арсений Понфилекно
3150002
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