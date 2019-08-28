Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал пробки на федеральной трассе

СОЧИ, 28 авг – РИА Новости. Массовый отъезд туристов на автомобилях из Сочи спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе, в пиковый день по дороге, рассчитанной на шесть тысяч автомобилей, проехали более 46 тысяч машин, сообщает ФКУ Упрдор "Черноморье".

Во вторник пользователи в социальных сетях жаловались на огромную пробку на выезде из Центрального района Сочи в Лазаревский район. Ночью в районе поселка Дагомыс перевернулась фура с арбузами, и автомобилисты полагали, что из-за этого ДТП в течение всего дня были проблемы с движением на трассе. Однако дорожники пояснили, что дело в массовом отъезде туристов с курорта, и с начала недели плотность транспортного потока на выезд из Сочи достигала пиковых значений за август 2019 года.