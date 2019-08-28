Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T07:29Z
https://ria.ru/20190828/1557973108.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155620/03/1556200380_123:0:2048:1082_1036x0_80_0_0_8bf7ce21551bc6ee940457bef7ea4be7.jpg
РИА Новости

СМИ: Китай не пустил американский военный корабль в порт Циндао

07:20 28.08.2019 (обновлено: 07:29 28.08.2019)
31644
© MC3 T. Logan KeownЭсминец ВМС США
Эсминец ВМС США
© MC3 T. Logan Keown
Эсминец ВМС США. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Китай ответил отказом на запрос корабля ВМС США о заходе в ближайшие дни в порт Циндао, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
По словам источника агентства, корабль должен был прибыть в порт в воскресенье, но Китай отклонил просьбу. Он также отметил, что военные корабли ВМС США в последний раз наносили случайные визиты в КНР в 2017 году.
Торговая война между США и Китаем идет с 2018 года. За это время страны ни один раз проводили переговоры, в которых отмечали прогресс в разрешении торговых противоречий, однако в результате снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.
Последнее обострение торгового конфликта произошло в минувшую пятницу, когда Китай объявил о намерении ввести дополнительные пошлины на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год с 1 сентября и 15 декабря. В ответ на это США заявили о том, что Вашингтон с 1 сентября введет пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в размере не 10%, как было запланировано, а 15%, при этом повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 01:53РИА Новости
Трамп хочет заключить торговое соглашение с Китаем как можно скорее
660504839
Обсудить 5
КитайСШАВ мире
Популярные комментарии
а они там, на корабле, уже небось приготовились к высадке, очки черные понадевали, и жвачки важно зажевали
28 августа, 09:15
aa.p.ppp
33490000
Согнать все омериканские корытца в Мексиканский залив, пусть там плавают кругами.
28 августа, 09:33
bberserker79
7150002
Рекомендуем
Скорая помощь
Умерла пострадавшая в Турции девочка из России
РИА
Новости
Елена Зарипова
СМИ опубликовали предсмертную переписку убитой депутатом жены
Восстановление византийского монастыря Дафни после землетрясения
"Христиане удивлены". Что сказала Богородица после Успения
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Песков прокомментировал сообщения о женщине, продавшей Путину мороженое
Лента
новостей
Медсестры транспортируют пациента в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии РФ в Хабаровске
Мать погибшей в Турции девочки из России прокомментировала трагедию
Фигура высшего пилотажа плоский штопор в исполнении Су-57
"Плоский штопор" в исполнении Су-57 сняли на видео
Скорая помощь на улице Стамбула
Отец погибшей в Турции девочки из России прокомментировал ее смерть
Эммануил Виторган во время творческой встречи в Москве
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена здания
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
СМИ: Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Александр Друзь
СМИ: Друзь сбил велосипедиста в центре Петербурга
Ирина Козлова с депутатом Дмитрием Иониным, к которому она обратилась за помощью
Врача из поликлиники хотят судить за отказ оперировать ребенка с некрозом
Полиция
В Кремле прокомментировали инцидент с полицейскими в Анапе
Выйти из суда и вздохнуть широко грудью: суд освободил Кирилла Вышинского
Киевский апелляционный суд отпустил Вышинского из-под стражи
Российский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Россия получила несколько заявок на покупку новейшего истребителя МиГ-35
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:03Во Флориде объявили режим ЧП из-за приближения урагана "Дориан"
01:03Пригожин объяснил, чем Бузова и Волочкова отличаются от "настоящих звезд"
01:01Иностранцы задолжали 8,5 млрд рублей за нарушения при временном ввозе машин
00:53В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:45Зеленский обсудил с Меркель встречу "нормандской четверки"
00:43Блогеры будут рекламировать перепись населения в России в соцсетях
00:39Эрдоган и Трамп обсудили предотвращение гуманитарного кризиса в Идлибе
00:37Американская телеведущая погибла при попытке побить рекорд скорости
00:35Киселев рассказал о предпочтениях публики на Rap Koktebel
00:35СП указала на коррупционные риски во Внуковской таможне в 2017 году
00:33В Испании туристам предлагают испытать на себе условия жизни на Марсе
00:32Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store
00:30Счетная палата встревожена ростом платы за проводное радио в России
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
Лента новостейМолния