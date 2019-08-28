СМИ: Китай не пустил американский военный корабль в порт Циндао

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Китай ответил отказом на запрос корабля ВМС США о заходе в ближайшие дни в порт Циндао, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
По словам источника агентства, корабль должен был прибыть в порт в воскресенье, но Китай отклонил просьбу. Он также отметил, что военные корабли ВМС США в последний раз наносили случайные визиты в КНР в 2017 году.
Торговая война между США и Китаем идет с 2018 года. За это время страны ни один раз проводили переговоры, в которых отмечали прогресс в разрешении торговых противоречий, однако в результате снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.
Последнее обострение торгового конфликта произошло в минувшую пятницу, когда Китай объявил о намерении ввести дополнительные пошлины на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год с 1 сентября и 15 декабря. В ответ на это США заявили о том, что Вашингтон с 1 сентября введет пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в размере не 10%, как было запланировано, а 15%, при этом повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.