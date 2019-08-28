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РИА Новости

СМИ: Пентагон одобрил строительство дополнительных 32 километра стены

07:06 28.08.2019 (обновлено: 07:17 28.08.2019)
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© AP Photo / Guillermo AriasСтена на границе Мексики и США
Стена на границе Мексики и США
© AP Photo / Guillermo Arias
Стена на границе Мексики и США. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пентагон одобрил строительство 32 километров дополнительного пограничного ограждения, дорог и освещения на границе с Мексикой, передает издание Politico.
Ранее сообщалось, что суд в Калифорнии постановил, что 2,5 миллиарда долларов из средств министерства обороны не могут быть использованы на строительство стены, как планировала администрация.
Как отмечается, строительство дополнительного барьера стало возможным благодаря тому, что "расходы по контракту ниже, чем ожидалось". В результате дополнительные 32 километра ограждения появятся в штатах Аризона и Калифорния.
Строительство заграждений и стены на границе являлось одним из основных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. В начале 2019 года ряд федеральных учреждений и ведомств оставались закрытыми на протяжении более чем месяца из-за разногласий Трампа с конгрессом по поводу финансирования пограничной безопасности.
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