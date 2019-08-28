Источник: комиссии Греческой церкви выступили против "новой церкви" Украины

АФИНЫ, 28 авг — РИА Новости. Две комиссии, созданные Элладской (Греческой) православной церковью, высказались против признания "новой церкви" Украины, сообщил РИА Новости источник в церковных кругах.

В Афинах 26-28 августа проходит Постоянный синод Элладской церкви. Некоторые церковные СМИ сообщали, что на нем примут решение по украинскому вопросу.

По словам источника агентства, эта тема может обсуждаться только на Иерархии, а заседание Большого синода состоится лишь в октябре.

Он добавил, что для изучения вопроса законности предоставления автокефалии создали две комиссии: по каноническим проблемам и по экклезиологии.

"Обе комиссии имеют возражения, серьезные возражения по вопросу, надо ли признавать ("новую украинскую церковь". — Прим. ред.). И каждая объяснила причины", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в докладах нет ничего положительного для Константинопольского патриарха, требующего признания автокефалии для "новой церкви" Украины.

Синод иерархов с участием всех 80 митрополитов должен будет решить, признавать ли украинских раскольников, добавил он.

"Я думаю, однако, что найдется очень мало греческих митрополитов, которые признают такое раскольническое больное положение", — сказал церковный источник.

По его словам, священники у Епифания не были рукоположены: у них не было хиротонии, у них нет апостольского преемства.

Как считает собеседник агентства, эту проблему должна решить патриархия Константинополя, созвав Всеправославный синод по единственному вопросу — Украине.

Он также отметил, что на Греческую церковь оказывается "очень большое давление".

"Но архиепископ Иероним является дипломатом и я уверен, что он найдет пути, как избежать этого", — заключил источник.

"Новая церковь" Украины

"Новая церковь" Украины — так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) — раскольническая структура, созданная по инициативе бывшего президента Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея. Она была образована в декабре 2018 года путем слияния двух других раскольнических церквей, действовавших на Украине. Главой новой неканонической церковной структуры стал представитель раскольнического "Киевского патриархата" "митрополит" Епифаний Думенко. А 6 января 2019 года эта "новая церковь" получила от участвовавшего в ее создании Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" - церковный документ, якобы легализующий ее "независимое" существование в православном мире.

Однако новосозданная структура оказалась фактически полностью зависимой от патриарха Варфоломея. И кроме Константинопольской, ни одна другая поместная православная церковь мира (а их насчитывается еще 14), не признала ПЦУ. Для всего православного мира единственной канонической церковью Украины остается Украинская православная церковь (УПЦ) во главе с митрополитом Онуфрием.

Тем не менее, Константинопольский патриархат настойчиво пытается добиться признания своего с Порошенко проекта - "новой церкви" Украины - от других поместных православных церквей мира. Особенно от главы Элладской православной церкви архиепископа Афинского Иеронима.