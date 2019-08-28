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РИА Новости

"Плоский штопор" в исполнении Су-57 сняли на видео

06:33 28.08.2019 (обновлено: 11:15 28.08.2019)
107554
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Телеканал RT опубликовал кадры тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа "плоский штопор".
На кадрах можно увидеть взлет, выполнение элементов, в ходе которых истребитель буквально крутится в воздухе, а также посадку.
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. По словам разработчиков, сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают ему превосходство над конкурентами.
На проходящем авиасалоне МАКС-2019 Су-57 отработают фигуры группового и одиночного пилотажа.
В Сети появилось видео нестандартной посадки Су-57
27 августа, 12:14РИА Новости
В Сети появилось видео нестандартной посадки Су-57
9081133332928
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Авиасалон МАКССу-57RTРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Этому видео лет 5 уже...
28 августа, 08:13
kkristallovich_r
116401277
Красиво...
28 августа, 07:03
VVitaliyTitov125
9401101
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