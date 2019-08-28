"Плоский штопор" в исполнении Су-57 сняли на видео

На кадрах можно увидеть взлет, выполнение элементов, в ходе которых истребитель буквально крутится в воздухе, а также посадку.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. По словам разработчиков, сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают ему превосходство над конкурентами.