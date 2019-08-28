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РИА Новости

Трамп утвердил режим ЧП в Пуэрто-Рико из-за приближающегося шторма

06:28 28.08.2019
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утвердил режим ЧП в Пуэрто-Рико на фоне надвигающегося шторма "Дориан", сообщил Белый дом.
"Сегодня президент Дональд Трамп объявил, что чрезвычайная ситуация имеет место быть в Содружестве Пуэрто-Рико и отдал приказ о федеральной помощи для усиления содружества и местных усилий по реагированию в связи с чрезвычайными обстоятельствами, вызванными тропическим штормом "Дориан", начиная с 26 августа", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор находящегося под управлением США Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед объявила о введении чрезвычайного положения на острове в связи с надвигающимся тропическим штормом "Дориан".
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