Трамп утвердил режим ЧП в Пуэрто-Рико из-за приближающегося шторма

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил, что чрезвычайная ситуация имеет место быть в Содружестве Пуэрто-Рико и отдал приказ о федеральной помощи для усиления содружества и местных усилий по реагированию в связи с чрезвычайными обстоятельствами, вызванными тропическим штормом "Дориан", начиная с 26 августа", - говорится в сообщении.