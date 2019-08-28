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РИА Новости

Учения "Селенга" в Монголии завершились масштабными боевыми стрельбами

06:22 28.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРоссийско-монгольские учения "Селенга"
Российско-монгольские учения Селенга
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Российско-монгольские учения "Селенга"
ХАБАРОВСК, 28 авг - РИА Новости. Российско-монгольские учения "Селенга" завершились в Монголии масштабными боевыми стрельбами из РСЗО "Град", артиллерийских орудий и танков, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Российско-монгольские военные учения "Селенга-2019" стартовали на полигоне Мунх Хэт в Монголии 15 августа. С обеих сторон в них участвуют около 2 тысяч военнослужащих. Группировку РФ представляют военнослужащие ВВО из Бурятии и Забайкалья.
"Активная фаза учений "Селенга-2019" завершилась масштабными боевыми стрельбами. Российские и монгольские танковые и мотострелковые подразделения, под прикрытием вертолетов Ми-24, самоходной ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня "Град" и минометов захватили плацдарм "противника" и уничтожили условные незаконные вооруженные формирования, защитив населенный пункт в приграничном районе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что танкисты двух стран впервые отработали новый тактические приемы "Сирийский вал", "Танковая карусель" и "Качели". Вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" авиабазы армейской авиации ВВО высадили тактический десант в труднодоступной горной местности. Разведчики провели "зачистку" района от условных диверсионно-разведывательных групп.
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Сообщается, что посмотреть зрелищную часть учений приехали более 10 тысяч местных жителей и гостей города Чойбалсан. По завершению совместной операции состоялся парад военной техники и торжественная церемония закрытия учений.
Отмечается, что даты проведения совместных военных учений "Селенга-2019" совпали с празднованием 80-летия победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол. Российские военнослужащие примут участие в торжественном параде на площади Независимости города Чойбалсан и возложат венки к мемориальному комплексу.
Необъявленный локальный вооружённый конфликт на реке Халхин-Гол в Монголии продолжался с весны по осень 1939 года. Возник из-за территориальных претензий Японии, которая к тому времени оккупировала север Китая и создала там государство Манчжоу-го, к Монголии. В конфликте СССР выступил на стороне Монголии.
Наступление советско-монгольских войск началось 20 августа 1939 года. Перемирие было подписано 15 сентября 1939 года между СССР, Монголией и Японией. Потери убитыми, ранеными и попавшими в плен японо-маньчжурских войск составили более 61 тысячи, советско-монгольских войск более 26 тысяч.
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