Учения "Селенга" в Монголии завершились масштабными боевыми стрельбами

ХАБАРОВСК, 28 авг - РИА Новости. Российско-монгольские учения "Селенга" завершились в Монголии масштабными боевыми стрельбами из РСЗО "Град", артиллерийских орудий и танков, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Российско-монгольские военные учения "Селенга-2019" стартовали на полигоне Мунх Хэт в Монголии 15 августа. С обеих сторон в них участвуют около 2 тысяч военнослужащих. Группировку РФ представляют военнослужащие ВВО из Бурятии и Забайкалья.

"Активная фаза учений "Селенга-2019" завершилась масштабными боевыми стрельбами. Российские и монгольские танковые и мотострелковые подразделения, под прикрытием вертолетов Ми-24, самоходной ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня "Град" и минометов захватили плацдарм "противника" и уничтожили условные незаконные вооруженные формирования, защитив населенный пункт в приграничном районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что танкисты двух стран впервые отработали новый тактические приемы "Сирийский вал", "Танковая карусель" и "Качели". Вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" авиабазы армейской авиации ВВО высадили тактический десант в труднодоступной горной местности. Разведчики провели "зачистку" района от условных диверсионно-разведывательных групп.

Сообщается, что посмотреть зрелищную часть учений приехали более 10 тысяч местных жителей и гостей города Чойбалсан. По завершению совместной операции состоялся парад военной техники и торжественная церемония закрытия учений.

Отмечается, что даты проведения совместных военных учений "Селенга-2019" совпали с празднованием 80-летия победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол. Российские военнослужащие примут участие в торжественном параде на площади Независимости города Чойбалсан и возложат венки к мемориальному комплексу.

Необъявленный локальный вооружённый конфликт на реке Халхин-Гол в Монголии продолжался с весны по осень 1939 года. Возник из-за территориальных претензий Японии, которая к тому времени оккупировала север Китая и создала там государство Манчжоу-го, к Монголии. В конфликте СССР выступил на стороне Монголии.