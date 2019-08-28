Полиция пресекла работу группы мошенников в четырех регионах

"На одном из сайтов бесплатных объявлений злоумышленники размещали информацию о продаже запчастей для автомобилей с условиями предоплаты от 50 до 100 процентов. В арендованных квартирах они организовали колл-центры, куда поступали звонки. После перечисления покупателями денежных средств на банковские счета третьих лиц подозреваемые переставали выходить на связь", - рассказала Волк.