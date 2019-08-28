Полиция пресекла работу группы мошенников в четырех регионах

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии задержали 15 человек в 4 регионах России, которых подозревают в мошенничестве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"На одном из сайтов бесплатных объявлений злоумышленники размещали информацию о продаже запчастей для автомобилей с условиями предоплаты от 50 до 100 процентов. В арендованных квартирах они организовали колл-центры, куда поступали звонки. После перечисления покупателями денежных средств на банковские счета третьих лиц подозреваемые переставали выходить на связь", - рассказала Волк.
Задержать подозреваемых удалось в ходе крупномасштабной спецоперации сразу в четырех регионах - Москве, Волгограде, Саратове и Московской области.
"При обысках по местам проживания фигурантов, а также в колл-центрах обнаружены и изъяты банковские карты, бухгалтерская документация, электронные носители информации, телефоны и компьютеры", - рассказала Волк.
Сейчас предполагаемый организатор и его 14 подельников находятся под стражей.