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РИА Новости

Во Флориде у мужчины из-за инфекции удалили четверть кожного покрова

04:45 28.08.2019 (обновлено: 10:11 28.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В больнице. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. У жителя штата Флорида из-за инфекции удалили четверть кожного покрова, сообщает Miami Herald.
Дэвид Айрленд поступил в больницу с симптомами, напоминающими грипп.
Его состояние быстро ухудшалось, и вскоре у него диагностировали некротический фасциит — бактериальную инфекцию, вызывающую отмирание тканей.
За неделю 50-летний мужчина пережил три операции, во время которых ему удалили более 25 процентов кожного покрова.
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Некротический фасциит – инфекция, которую вызывают бактерии Streptococcus pyogenes или Clostridium perfringens. Они поражают поверхностную и глубокую фасции и подкожную клетчатку.
Диагностировать болезнь на ранней стадии, когда единственные симптомы — боль и лихорадка, довольно сложно. Затем появляются отек и гиперемия, кожа становится плотной и болезненной при пальпации. Позднее она приобретает темно-красный или синеватый цвет, покрывается пузырями и появляются некрозные участки фиолетового, багрового или черного цвета.
Ранее стало известно, что жительнице штата Висконсин Алише Кеннен ампутировали правую голень и пальцы на руках и левой ноге из-за инфекции, которой она заразилась от своих детей.
Как оказалось, причиной заболевания стала ангина, которой болели трое детей Кеннен. Из-за стрептококка группы А, вызывавшего острый тонзиллит и попавшего в организм американки через ссадину, у нее начался инфекционно-токсический шок.
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