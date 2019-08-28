Во Флориде у мужчины из-за инфекции удалили четверть кожного покрова

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. У жителя штата Флорида из-за инфекции удалили четверть кожного покрова, сообщает У жителя штата Флорида из-за инфекции удалили четверть кожного покрова, сообщает Miami Herald

Дэвид Айрленд поступил в больницу с симптомами, напоминающими грипп.

Его состояние быстро ухудшалось, и вскоре у него диагностировали некротический фасциит — бактериальную инфекцию, вызывающую отмирание тканей.

За неделю 50-летний мужчина пережил три операции, во время которых ему удалили более 25 процентов кожного покрова.

Некротический фасциит – инфекция, которую вызывают бактерии Streptococcus pyogenes или Clostridium perfringens. Они поражают поверхностную и глубокую фасции и подкожную клетчатку.

Диагностировать болезнь на ранней стадии, когда единственные симптомы — боль и лихорадка, довольно сложно. Затем появляются отек и гиперемия, кожа становится плотной и болезненной при пальпации. Позднее она приобретает темно-красный или синеватый цвет, покрывается пузырями и появляются некрозные участки фиолетового, багрового или черного цвета.

Ранее стало известно, что жительнице штата Висконсин Алише Кеннен ампутировали правую голень и пальцы на руках и левой ноге из-за инфекции, которой она заразилась от своих детей.