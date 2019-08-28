Власти Пакистана хотят закрыть воздушное пространство для Индии

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан рассматривает вопрос о полном закрытии воздушного пространства для Индии, сообщил пакистанский федеральный министр по науке и технологиям Фавад Чоудхури в Twitter.

Кроме того, на заседании кабинета министров был предложен полный запрет на использование пакистанских сухопутных маршрутов для торговли Индии с Афганистаном.

"Юридические формальности для этих решений находятся на рассмотрении... (премьер Индии Нарендра - ред.) Моди начал, мы закончим!", - сказал Чоудхури.

Президент Индии Рам Натх Ковинд 5 августа подписал указ об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. На следующий день эта инициатива была одобрена парламентом.