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РИА Новости

Власти Пакистана хотят закрыть воздушное пространство для Индии

05:52 28.08.2019
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© Fotolia / M.V. PhotographyИндия
Индия
© Fotolia / M.V. Photography
Индия. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан рассматривает вопрос о полном закрытии воздушного пространства для Индии, сообщил пакистанский федеральный министр по науке и технологиям Фавад Чоудхури в Twitter.
Кроме того, на заседании кабинета министров был предложен полный запрет на использование пакистанских сухопутных маршрутов для торговли Индии с Афганистаном.
"Юридические формальности для этих решений находятся на рассмотрении... (премьер Индии Нарендра - ред.) Моди начал, мы закончим!", - сказал Чоудхури.
Президент Индии Рам Натх Ковинд 5 августа подписал указ об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. На следующий день эта инициатива была одобрена парламентом.
Соседний Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против этого шага. Премьер-министр исламской республики Имран Хан распорядился создать специальный комитет для проработки юридического, политического и дипломатического ответа на решение Индии по Джамму и Кашмиру. Исламабад объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, приостановке двусторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
26 августа, 14:24РИА Новости
Моди назвал Кашмир проблемой, касающейся лишь Индии и Пакистана
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