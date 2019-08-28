Волкер назвал условие возвращения России в G7

ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Возврат к формату "большой восьмерки" (G8) возможен после ухода России из Крыма, завил специальный представитель США по Украине Курт Волкер.

"В 2014-м году Россию исключили из G8 из-за аннексии Крыма. Я бы хотел увидеть, как все это возвращается обратно. Хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма, и это бы создало прекрасные возможности для возобновления сотрудничества", – заявил Волкер в интервью украинскому телеканалу "Прямой". Цитата Волкера опубликована в русскоязычной версии страницы госдепартамента США в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году, которая пройдет в США. По мнению американского лидера, которое он не раз выражал, обсуждать многие международные вопросы имеет смысл вместе с Россией.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита заявил, что лидеры стран-участниц "большой семерки" в ходе саммита не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб. Канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.

Со своей стороны госсекретарь Майк Помпео подтвердил, что администрация США будет работать над возвращением России в G7, как того хочет Трамп.

Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.