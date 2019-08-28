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РИА Новости

Волкер назвал условие возвращения России в G7

05:35 28.08.2019
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CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Возврат к формату "большой восьмерки" (G8) возможен после ухода России из Крыма, завил специальный представитель США по Украине Курт Волкер.
"В 2014-м году Россию исключили из G8 из-за аннексии Крыма. Я бы хотел увидеть, как все это возвращается обратно. Хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма, и это бы создало прекрасные возможности для возобновления сотрудничества", – заявил Волкер в интервью украинскому телеканалу "Прямой". Цитата Волкера опубликована в русскоязычной версии страницы госдепартамента США в Twitter.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году, которая пройдет в США. По мнению американского лидера, которое он не раз выражал, обсуждать многие международные вопросы имеет смысл вместе с Россией.
Госсекретарь США Майк Помпео
Вчера, 02:47РИА Новости
Помпео подтвердил, что США будут работать над возвращением России в G7
Позже президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита заявил, что лидеры стран-участниц "большой семерки" в ходе саммита не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб. Канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.
Со своей стороны госсекретарь Майк Помпео подтвердил, что администрация США будет работать над возвращением России в G7, как того хочет Трамп.
Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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В Кремле прокомментировали возможность участия Путина в саммите G7
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Дональд ТрампГосударственный департамент СШАВладимир ПутинРоссияСШАУкраинаВ мире
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Волкер думкой богатеет
28 августа, 06:19
ЛКЛысый Кучерявый
640000
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