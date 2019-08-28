Российские базы в Сирии показали иностранным журналистам

"Мы постоянно видим работу русских военнослужащих по выполнению задач, на гуманитарных акциях, но впервые мы можем увидеть и рассказать об их повседневной жизни - что они едят, где они спят, как они поддерживают свой внешний вид. Это очень важно - когда мы видим их на улице, они всегда в чистой выглаженной форме. А сегодня мы понимаем, почему это так", - сказала корреспондентка RT Вафа Шабруни.