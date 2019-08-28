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РИА Новости
Война в Сирии

Российские базы в Сирии показали иностранным журналистам

05:07 28.08.2019
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CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Авиабаза Хмеймим в Сирии
Авиабаза Хмеймим в Сирии
CC BY 4.0 / Минобороны РФ /
Авиабаза Хмеймим в Сирии. Архивное фото
ЛАТАКИЯ (Сирия), 28 авг - РИА Новости. Несколько иностранных журналистов, посетивших российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе, остались под впечатлением от образцовых условий проживания военнослужащих и их высокого профессионализма.
В Хмеймиме иностранные журналисты, накануне посетившие освобождённый от боевиков город Хан-Шейхун, получили возможность ознакомиться с бытом российских военнослужащих и работой авиабазы. Корреспонденты посетили жилые и бытовые помещения, осмотрели спортивную площадку, зоны отдыха, пункт психологической помощи, а также хлебопекарню, где попробовали свежеиспеченный российскими поварами хлеб.
Позднее работники зарубежных СМИ со взлётной полосы смогли наблюдать за взлетом и посадкой истребителя Су-35, выполнявшего учебно-тренировочный полет.
Хан-Шейхун, Сирия
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"Мы постоянно видим работу русских военнослужащих по выполнению задач, на гуманитарных акциях, но впервые мы можем увидеть и рассказать об их повседневной жизни - что они едят, где они спят, как они поддерживают свой внешний вид. Это очень важно - когда мы видим их на улице, они всегда в чистой выглаженной форме. А сегодня мы понимаем, почему это так", - сказала корреспондентка RT Вафа Шабруни.
Во второй половине дня журналисты осмотрели пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Здесь они в том числе посетили войсковой храм Фёдора Ушакова, а также смогли понаблюдать за работой российских специалистов, обслуживавших находившийся в гавани малый ракетный корабль "Великий Устюг".
"Сегодня впечатления, конечно, самые сильные. Военный персонал демонстрирует прекрасные навыки как на земле, так и в воздухе. Накануне мы были в Хан-Шейхуне. Конечно видно, что город сильно разрушен в результате бомбардировок. Но одновременно мы видели глаза местных жителей и чувствовали, что они очень рады окончанию войны и возможности вернуться", - рассказал корреспондент болгарского телеканала bTV Иван Георгиев.
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