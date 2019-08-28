В Приморье археологи нашли новый вид древней керамики

ВЛАДИВОСТОК, 28 авг - РИА Новости. Новый вид древней керамики нашли археологи в Приморье во время раскопок на памятнике Черепаха 7, сообщили в Дальневосточном федеральном университете.

"Во время раскопок на памятнике Черепаха 7, который расположен на северном побережье Уссурийского залива и относится к янковской культуре Южного Приморья (рубеж II-I — первая половина I тыс. до н.э.), археологи Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вместе со специалистами Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН впервые обнаружили новую керамику, не относящуюся к янковской гончарной традиции", - говорится в сообщении.

Эту, ранее неизвестную гончарную традицию, которая была подтверждена в результате анализа нескольких археологически целых сосудов и около 500 фрагментов, учёные дали назвали "чёрная серия".

Как выяснили ученые, такого непривычного для керамики цвета – темно-серого или черного - древние мастера добивались в результате специальной обработки поверхности сосудов и применения технологии дымления. В то время как гончарные изделия янковской культуры были выполнены в тёплой цветовой гамме. По предположениям ученых, "Чёрная серия" относится к периоду раннего палеометалла, то есть времени появления в Приморье первых бронз (рубеж II-I — середина I тыс. до н.э). По отдельным признакам находка сближается с материалами памятников эпохи бронзы западного и центрального Приморья, хотя не представляет с ними культурного единства.

"Некоторые внешние признаки керамики янковской традиции и найденной нами "чёрной серии", а также тот факт, что их обнаружили в одном керамическом комплексе, позволяют нам выдвинуть рабочую гипотезу о том, что различные культуры не только могли сосуществовать на юге Дальнего Востока в период рубежа II-I тыс до н.э., но и влиять друг на друга... Пока что мы рассматриваем наше открытие как локальное явление, связанное с памятниками северной части Уссурийского залива", - приводятся в сообщении слова заведующего Музеем археологии и этнографии Учебно-научного музея Школы искусств и гуманитарных ДВФУ Евгения Никитина.