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РИА Новости

Ван И назвал ситуацию в Гонконге самой серьезной с момента его передачи КНР

04:22 28.08.2019
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© REUTERS / Thomas PeterАкция протеста в Гонконге
Акция протеста в Гонконге
© REUTERS / Thomas Peter
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Глава МИД Китая Ван И назвал ситуацию в Гонконге самой серьезной с момента его передачи КНР, сообщается на сайте китайского правительства.
"Сегодня Гонконг столкнулся с самой серьезной ситуацией с момента его возвращения, надеюсь все высоко поднимут флаг любви к стране и Гонконгу, объединят все слои общества Гонконга, твердо поддержат гонконгскую администрацию в пресечении беспорядков, восстановлении управления в соответствии с порядком и законом", - заявил Ван И во время встречи с делегацией гонконгской торговой палаты "Один пояс - один путь".
В 1997 году Гонконг стал первым административным регионом Китая в рамках политики "Одна страна - две системы", а британский Гонконг перестал существовать.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
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