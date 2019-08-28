МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Глава МИД Китая Ван И назвал ситуацию в Гонконге самой серьезной с момента его передачи КНР, сообщается на сайте китайского правительства.

"Сегодня Гонконг столкнулся с самой серьезной ситуацией с момента его возвращения, надеюсь все высоко поднимут флаг любви к стране и Гонконгу, объединят все слои общества Гонконга, твердо поддержат гонконгскую администрацию в пресечении беспорядков, восстановлении управления в соответствии с порядком и законом", - заявил Ван И во время встречи с делегацией гонконгской торговой палаты "Один пояс - один путь".

В 1997 году Гонконг стал первым административным регионом Китая в рамках политики "Одна страна - две системы", а британский Гонконг перестал существовать.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.