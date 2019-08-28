В России создадут "принципиально новый" вертолет

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг – РИА Новости. В России разрабатывают принципиально новый вертолет, который объединит прежние наработки, сообщил директор по инновациям холдинга "Вертолеты России" Андрей Шибитов.

"Это будет принципиально новая машина, созданная с использованием аддитивных технологий, новых методов сборки, применением композитных материалов, иных, современных профилей несущего и рулевого винтов, передовой конструкции втулки несущего винта", — сказал он в интервью корпоративному журналу.

Сейчас проект находится на этапе формирования.

По его словам, он объединит в себе все значимые наработки конструкторских бюро Миля и Камова, а также Казанского вертолетного завода.

Шибитов напомнил, что в холдинге уже провели научно-исследовательскую работу по созданию перспективного скоростного вертолета, в рамках которой разработана летающая лаборатория на базе Ми-24.