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РИА Новости

В России создадут "принципиально новый" вертолет

04:02 28.08.2019 (обновлено: 07:53 28.08.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПавильон компании "Вертолеты России" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Павильон компании Вертолеты России на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг – РИА Новости. В России разрабатывают принципиально новый вертолет, который объединит прежние наработки, сообщил директор по инновациям холдинга "Вертолеты России" Андрей Шибитов.

"Это будет принципиально новая машина, созданная с использованием аддитивных технологий, новых методов сборки, применением композитных материалов, иных, современных профилей несущего и рулевого винтов, передовой конструкции втулки несущего винта", — сказал он в интервью корпоративному журналу.

Сейчас проект находится на этапе формирования.
По его словам, он объединит в себе все значимые наработки конструкторских бюро Миля и Камова, а также Казанского вертолетного завода.
Шибитов напомнил, что в холдинге уже провели научно-исследовательскую работу по созданию перспективного скоростного вертолета, в рамках которой разработана летающая лаборатория на базе Ми-24.
Он также отметил, что в рамках этого проекта был сформирован научно-технический задел в области увеличения скорости полета, а полученные наработки будут использованы в том числе для создания перспективного коммерческого вертолета.
Павильон компании Вертолеты России на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
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"Вертолеты России" раскрыли подробности о перспективном боевом аппарате
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КамовРостехКазанский вертолетный заводТехнологииВертолеты РоссииРоссия
Популярные комментарии
Боитесь конкуренции? Хотите быть единственным нищим в России?
28 августа, 06:29
Голохвастов Анатолий
2480016
Надеюсь нищих не прибавиться в России после этого.
28 августа, 06:24
ЛКЛысый Кучерявый
7112126
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