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РИА Новости

Во Владивостоке из-за ливней подтопило десятки дорог и аэропорт

03:50 28.08.2019 (обновлено: 04:46 28.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий АньковАвтомобили на одной из улиц Владивостока после сильных дождей
Автомобили на одной из улиц Владивостока после сильных дождей
© РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Десятки участков дорог, в том числе подъезд и парковку международного аэропорта Владивосток, подтопило из-за ливней.
В ночь на вторник к югу края подошел фронт, начался дождь, местами отмечался ливень. Больше всего осадков выпало во Владивостоке - на середину вторника треть месячной нормы. Многие дороги под водой, со склонов вместе с деревьями сходят сели. В связи с обострением фронтальных разделов в Приморье и в городе Владивостоке объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, что дожди будут идти до конца недели.
"Зафиксировано скопление воды на следующих участках дорог: на территории трамвайного парка, улице Окатовая в направлении Центра, около стадиона "Динамо", кинотеатра "Океан", улице Авроровская, улице Давыдова, улице Снеговая, улице Спортивная, площади Луговой, в районе стадиона "Строитель", в районе Фабрики "Заря", Рудневского моста, на улице Маковского, в районе станций Седанка и Океанская", - сообщает региональное УМВД РФ.
Перекрыт участок дороги в районе базы отдыха на улице Угрюмова. Есть объезд.
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Как сообщил РИА Новости очевидец, затоплен подъезд и парковка международного аэропорта Владивостока. По его словам, машины едут в воде по бампер и выше. Также он предоставил фото и видео. На них видно, как китайские туристы бегут к аэропорту с чемоданами.
Как сообщает администрация аэропорта, многие пассажиры из-за подтоплений прибывают на рейсы с задержкой.
"Непогода серьезно осложняет дорожную ситуацию, и многие пассажиры прибывают в аэропорт с опозданием. Производственные службы аэропорта со своей стороны прилагают максимальные усилия к тому, чтобы регистрация и досмотр пассажиров выполнялись оперативно", - отмечают в аэропорту.
Службы аэропорта Владивостока работают над устранением последствий ливней. От грунта, нанесенного потоками ливневых вод, очищена водосточно-дренажная система, частично откачана вода со стоянки. Отмечается, что аэродромная инфраструктура работает без сбоев. Все рейсы выполняются в пределах расписания с небольшой задержкой, которая связана с поздним прибытием бортов во Владивосток.
Согласно расписанию на сайте аэропорта, задерживается отправление борта в Москву и прибытие рейсов из Пекина, Москвы и Южно-Сахалинска. Отменен рейс из Кавалерово.
Другой очевидец сообщил РИА Новости, что жители улицы Абрикосовой не могут выехать из-за того, что вода переливается через единственный там мост. На месте работает трактор.
Как сообщил журналистам представитель краевой администрации, спасатели откачивают воду в детских садах поселка Новый Надеждинского района, где затопило подвалы.
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