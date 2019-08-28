Эксперты рассказали, какому количеству россиян за год повысили зарплату

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Большинству россиян повышали зарплату более трех лет назад, за последний год она увеличилась лишь у 12% - в основном рост составил 5-10%, следует из данных исследования сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

В опросе приняли участие 4000 экономически активных россиян старше 18 лет, из всех округов России.

Большинство респондентов (88%) рассказали, что за последний год им не повышали и не индексировали зарплату. При этом повышение у большей части из них (69%) последний раз происходило более трех лет назад, у 19% - два-три года назад, а у 12% - один-два года назад.

Респонденты, которым повышали или индексировали зарплату за последний год (12% опрошенных), рассказали, что в основном повышение составило 5-10% (у 81% из них), у 8% зарплата выросла на 10-15%, а у 6% - на 15-20%. Лишь 2% респондентов отметили, что их зарплата выросла более чем на 30%.