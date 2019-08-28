Эксперты рассказали, где родители купили все необходимое к школе

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Треть российских родителей (33%) купили все необходимое к школе через интернет-магазины, 46% делали покупки в специализированных магазинах, а 43% в обычных супермаркетах, свидетельствуют результаты исследования проекта "Дети Mail.ru", имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Согласно результатам исследования, большинство мам и пап заранее подготовились к началу учебного года — 83% полностью или частично уже купили все необходимое, чуть меньше половины (46%) родителей делали покупки в специализированных детских магазинах, 43% — в обычных супермаркетах, 30% — на школьных ярмарках. Приобретать все онлайн решили треть родителей (33%).

"Список обязательных покупок в этом году у родителей стандартный — канцелярские товары (91%), обувь (86%), спортивная форма (76%), портфель (57%), школьная форма (45%), учебники (34%). При этом новые гаджеты не в приоритете — только 10% опрошенных запланировали покупку техники для ребенка", - говорится в тексте.

По сравнению с прошлым годом, свидетельствуют результаты исследования, бюджеты на подготовку не изменились — 48% потратят от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, сумму от 15 тысяч до 25 тысяч рублей заложили 23%, более 25 тысяч смогут потратить 13% опрошенных. Кроме того, 76% признались, что в этом году потратили больше, чем в предыдущем, а 87% отметили рост цен на товары для школьников.

"Что касается нового гардероба, половина родителей (55%) планируют потратить от 3 000 до 10 000 рублей, треть (32%) — более 10 000 рублей. Интересно, что на вопрос о новых рекомендациях Роскачества по выбору новой формы 44% родителей даже не слышали, а 37% решили их проигнорировать", - отмечается в тексте.