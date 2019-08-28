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РИА Новости

Эксперты посоветовали не покупать грибы на рынке

03:28 28.08.2019
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CC BY 3.0 / Jean-Pol GRANDMONT / Грибы
Грибы
CC BY 3.0 / Jean-Pol GRANDMONT /
Грибы. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Эксперты советуют не покупать грибы на рынке, а консервировать молодые и хорошо промытые, при отравлении грибами лучше прочистить желудок, принять любой энтеросорбент и вызвать скорую помощь, даже если человек почувствует себя лучше.
"Симптомы отравления грибами могут быть разными, но чаще всего развиваются острые желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, диарея) – они могут быть основным проявлением отравления или манифестацией (началом) развития заболевания. Если появились эти или любые другие признаки ухудшения самочувствия после употребления грибов, необходимо немедленно вызвать скорую медицинскую помощь. До её прибытия нужно самостоятельно промыть желудок: вызвав рвоту, принять любой энтеросорбент (активированный уголь), пить много воды или солевого раствора", - рассказал РИА Новости врач-токсиколог столичного департамента здравоохранения Анастасия Симонова.
Как добавил заведующий кафедры микологии и альгологии биологического факультете МГУ им. Ломоносова Александр Кураков, в случае отравления ядовитыми грибами необходимо сразу обратиться в больницу, где пациенту очистят кровь, дадут специальные лекарственные сыворотки. При нарушении дыхания пациентам вводят атропин или глюкозу с инсулином.
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Токсиколог отметила, что поздно начатое лечение может оказаться безуспешным, поэтому не надо заниматься самолечением. Даже если человек почувствовал некоторое облегчение после рвоты, всё равно необходимо вызвать скорую медицинскую помощь.
"За лёгким улучшением может последовать резкое ухудшение состояния. Фактор времени играет существенную роль в прогнозе заболевания", - пояснила Симонова.
Специалисты заявили, что, вопреки распространенному мнению, алкоголь не растворяет грибной яд. Наоборот, прием спиртных напитков может только усугубить ситуацию и ухудшить состояние человека, который в таком случае получает двойной удар: по печени и желудочно-кишечному тракту.
"Алкоголь не поможет вывести токсины из организма и даже есть такие, которые усиливаются при употреблении спиртных напитков", - заявил Кураков.
Эксперты отмечают, что причиной плохого самочувствия после употребления грибов может быть не только отравление ядовитыми грибами, но и их индивидуальная непереносимость, так как грибы – трудноперевариваемый продукт, содержащий большое количество грибной клетчатки – хитина. В зоне риска оказываются люди со сниженной или отсутствующей активностью ферментов, которые отвечают за переваривание грибов.
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"Также пищевая токсикоинфекция может развиться, если грибы недостаточно или неправильно обработаны. Таким образом, каждый, даже вполне съедобный гриб содержит в своём составе компоненты, которые при определенных условиях могут оказывать токсическое действие на организм", - добавила Симонова.
Врачи отмечают, что токсины в грибах могут быть термостойкими и обычная кулинарная обработка не может их разрушить. Симонова добавила, что даже вдыхание водяных паров при отваривании некоторых грибов (строчков, например) может привести к тяжелым отравлениям.
"Та обработка, которой мы подвергаем грибы, она не позволяет избавиться от токсинов. Они очень опасны и вызывают гемолитическое действие, разрушают клетки, поражают печень почки. Симптомы наступают не сразу, а спустя 6-10 часов, а то и сутки. Очистить организм сложно, даже если вы попадаете в больницу на поздних этапах отравления, то риск смерти все равно остается крайне высоким", - добавил Кураков.
По словам экспертов, гриб может стать токсичным, если очень старый и в нем уже начинаются процессы разложения или в нем уже завелись насекомые. В случае консервации грибов очень важно убедиться в том, что он не старый и хорошо очищен от частичек почвы.
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"Если вы консервируете такие грибы и попадают частички почвы, то там развиваются клостридии, которые выделяют смертельно опасные токсины", - отметил Кураков.
Также эксперты отмечают, что нельзя покупать уже собранные грибы или грибные консервы у случайных лиц, например, на рынках, нельзя собирать дряблые, червивые, перезревшие грибы. В день сбора их обязательно нужно перебрать, отсортировать по видам, еще раз просмотреть и оставить только те, что точно не вызывают подозрений, после чего подвергнуть их надежной термической обработке. Очень важно не хранить грибы в тепле - это скоропортящийся продукт.
Говоря о том, в каком виде безопаснее есть грибы, эксперты сошлись во мнении, что лучше есть свежие или замороженные грибы, так как они не теряют полезных веществ, но употреблять их в пищу необходимо небольшими порциями (по 100 грамм). Собирать грибы лучше подальше от дорог, в экологически чистых районах, складывать в плетеные корзины, а не в пакеты. Пробовать грибы во время сбора нельзя, и, самое главное, необходимо всегда придерживаться правила: "не знаешь - не бери".
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