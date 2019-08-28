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РИА Новости

Число разводов и свадеб в России упало до минимума за 30 лет

03:30 28.08.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРегистрация брака в ЗАГСе
Регистрация брака в ЗАГСе
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Регистрация брака в ЗАГСе. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Количество браков и разводов в России достигло минимума с 1990 года, свидетельствуют данные Росстата. Эксперты связывают это с тем, что официально регистрировать отношения люди стали в более зрелом возрасте, а многие вообще предпочитают жить без печати в паспорте. При этом немаловажную роль в укреплении семей играет и ипотека.
По данным ведомства, в 2018 году в России пришлось 4 развода на 1 тысячу человек, всего распались 583 942 семьи. Меньше разводов было зафиксировано только в 1990 году, когда это соотношение составляло 3,8 на 1 тысячу человек. Пик расставаний (5,9 разводов на 1 тысячу человек) пришелся в России на 2002 год, когда развелись 853 647 пар. С тех пор число разводов каждый год постепенно снижалось.
При этом номинальное число браков в РФ за этот же период также снизилось – примерно с 1,3 миллиона в 1990 году до 893 тысяч в 2018 году.
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Однако за это время наблюдались как брачные "бумы", так и брачные "затишья". Например, в 2011 году на 1 тысячу человек приходилось 9,2 свадьбы, а в 2018 году было зарегистрировано наименьшее число браков за последние 18 лет - 6,1 на 1 тысячу человек.
"Если анализировать динамику возраста заключения браков, то жениться и выходить замуж стали гораздо позже, чем 20 лет назад. Поздний брак, как правило, осознанный и потому практически исключает последующий развод", - прокомментировал РИА Новости доцент кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.
Кроме того, на крепость брака, по его словам, влияет и рост цен на недвижимость. "Особенно это наблюдается в крупных городах, вынуждает семьи брать ипотеку, которая и мотивирует учиться договариваться в быту. Ведь кредит, как правило, касается обоих", - пояснил эксперт.
"Опять же в крупных городах высокий процент семей, живущих гражданским незарегистрированным в ЗАГСе браком. Это современная тенденция - иметь не брачные, а партнерские отношения", - добавил Тимофеев.
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