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РИА Новости

Ученые выяснили, что красноярские "Столбы" оказались старше, чем считалось

03:18 28.08.2019 (обновлено: 08:38 28.08.2019)
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© Depositphotos / evgeny75Государственный природный заповедник "Столбы" в Красноярском крае
Государственный природный заповедник Столбы в Красноярском крае
© Depositphotos / evgeny75
Государственный природный заповедник "Столбы" в Красноярском крае. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 28 авг - РИА Новости. Сибирские учёные установили, что возраст вулканических скал в национальном парке "Красноярские Столбы", природном парке "Мининские Столбы" и возле города Дивногорска, расположенного под Красноярском, составляет 430–450 миллионов лет, что на 50 миллионов старше, чем считалось ранее, сообщает пресс-служба Сибирского федерального университета (СФУ).
По данным вуза, самые известные действующие вулканы России находятся в районе Камчатки и Курильских островов. При этом в сравнительно недавнем геологическом прошлом масштабные извержения вулканов неоднократно происходили и в Сибири, в том числе, на территории современного Красноярского края и республики Хакасия.
По мнению исследователей, традиционно считалось, что временем проявления наиболее интенсивного наземного вулканизма в Минусинском межгорном прогибе и его складчатом обрамлении был ранний девон (около 390 миллионов лет назад). Именно с этим этапом магматизма связано образование крупнейших месторождений алюминиевых руд – фактически, это сырьевая база современной алюминиевой промышленности Хакасии.
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"Поэтому неудивительно, что наибольший объем геологической и геохимической информации до сегодняшнего дня был накоплен именно по раннедевонским вулканам. Но в последнее время стали появляться данные, что значительная часть пород вулканического происхождения в Красноярском крае имеет более древний позднеордовикско-раннесилурийский (430–450 млн. лет) возраст", - цитирует пресс-служба одного из соавторов исследования, кандидата геолого-минералогических наук, доцента кафедры геологии, минералогии и петрографии СФУ Ольгу Перфилову.
По ее словам, именно в этот период (то есть, минимум на 50 миллионов лет раньше, чем считалось) образовались мощные, более 3-х километров, толщи вулканических пород в районе Дивногорска и Николаевской Сопки в Красноярске, а также породы, слагающие удивительные "скульптурные" скалы в национальном парке "Красноярские Столбы" и на территории природного памятника "Мининские Столбы".
"Возникла необходимость отчленить друг от друга магматические образования разных этапов, установить специфику каждого из них, а также выявить геодинамические обстановки их формирования...Есть интересное предположение, что именно интенсивная деятельность вулканов 450 миллионов лет назад стала причиной одного из массовых вымираний живых организмов в истории Земли", - уточнила Перфилова.
В СФУ отмечают, что в ближайшей перспективе ученые намерены проложить новые геологические маршруты и взять новые пробы. Результаты работы помогут изучить историю вулканизма в Красноярском крае и Хакасии, но и, возможно, увеличат эффективность поиска новых месторождений алюминиевых и молибденовых руд.
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