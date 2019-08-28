Ученые выяснили, что красноярские "Столбы" оказались старше, чем считалось

КРАСНОЯРСК, 28 авг - РИА Новости. Сибирские учёные установили, что возраст вулканических скал в национальном парке "Красноярские Столбы", природном парке "Мининские Столбы" и возле города Дивногорска, расположенного под Красноярском, составляет 430–450 миллионов лет, что на 50 миллионов старше, чем считалось ранее, сообщает пресс-служба Сибирского федерального университета (СФУ).

По данным вуза, самые известные действующие вулканы России находятся в районе Камчатки и Курильских островов. При этом в сравнительно недавнем геологическом прошлом масштабные извержения вулканов неоднократно происходили и в Сибири, в том числе, на территории современного Красноярского края и республики Хакасия.

По мнению исследователей, традиционно считалось, что временем проявления наиболее интенсивного наземного вулканизма в Минусинском межгорном прогибе и его складчатом обрамлении был ранний девон (около 390 миллионов лет назад). Именно с этим этапом магматизма связано образование крупнейших месторождений алюминиевых руд – фактически, это сырьевая база современной алюминиевой промышленности Хакасии.

"Поэтому неудивительно, что наибольший объем геологической и геохимической информации до сегодняшнего дня был накоплен именно по раннедевонским вулканам. Но в последнее время стали появляться данные, что значительная часть пород вулканического происхождения в Красноярском крае имеет более древний позднеордовикско-раннесилурийский (430–450 млн. лет) возраст", - цитирует пресс-служба одного из соавторов исследования, кандидата геолого-минералогических наук, доцента кафедры геологии, минералогии и петрографии СФУ Ольгу Перфилову.

По ее словам, именно в этот период (то есть, минимум на 50 миллионов лет раньше, чем считалось) образовались мощные, более 3-х километров, толщи вулканических пород в районе Дивногорска и Николаевской Сопки в Красноярске, а также породы, слагающие удивительные "скульптурные" скалы в национальном парке "Красноярские Столбы" и на территории природного памятника "Мининские Столбы".

"Возникла необходимость отчленить друг от друга магматические образования разных этапов, установить специфику каждого из них, а также выявить геодинамические обстановки их формирования...Есть интересное предположение, что именно интенсивная деятельность вулканов 450 миллионов лет назад стала причиной одного из массовых вымираний живых организмов в истории Земли", - уточнила Перфилова.