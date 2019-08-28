Пострадавшие при теракте в Беслане готовят новую жалобу в ЕСПЧ

ПЯТИГОРСК, 28 авг - РИА Новости. Группа бывших заложников, захваченных террористами 1 сентября 2004 года в Беслане, готовит повторную жалобу в Европейский суд по правам человека в связи с тем, что изложенные в вердикте суда по делу о теракте рекомендации не были исполнены, сообщила РИА Новости глава комитета "Матери Беслана" Сусанна Дудиева.

В феврале текущего года РФ выплатила присуждённую Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) компенсацию пострадавшим от захвата заложников в Беслане.

"Суд рекомендовал провести более детальное объективное расследование всех причин и последствий теракта, также Страсбургский суд рекомендовал определить критерии применения тяжелого вооружения при спасении заложников, потому что в своей жалобе в суд мы писали о том, что при операции, при спасении заложников было применено тяжелое вооружение - танки, гранатометы и огнеметы, они наносили непоправимые последствия, поэтому Страсбургский суд вынес рекомендацию рассмотреть, как можно применять оружие", - рассказала Дудиева.

По ее словам, также Страсбургский суд рекомендовал дать правовую оценку тому, что произошло в Беслане, однако Российская федерация и органы юстиции из всех пунктов рекомендаций Страсбургского суда исполнили только один - это выплату компенсаций. "Все остальные пункты не выполнены, поэтому большая группа заложников, которые в первый раз вместе с нами не обратились в суд, сейчас они подают повторную жалобу по поводу того, что остальные пункты рекомендаций Европейского суда не исполнены", - отметила Дудиева.