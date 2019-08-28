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РИА Новости

Пострадавшие при теракте в Беслане готовят новую жалобу в ЕСПЧ

03:07 28.08.2019 (обновлено: 09:52 28.08.2019)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкТраурные мероприятия в Беслане
Траурные мероприятия в Беслане
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Траурные мероприятия в Беслане. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 28 авг - РИА Новости. Группа бывших заложников, захваченных террористами 1 сентября 2004 года в Беслане, готовит повторную жалобу в Европейский суд по правам человека в связи с тем, что изложенные в вердикте суда по делу о теракте рекомендации не были исполнены, сообщила РИА Новости глава комитета "Матери Беслана" Сусанна Дудиева.
В феврале текущего года РФ выплатила присуждённую Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) компенсацию пострадавшим от захвата заложников в Беслане.
"Суд рекомендовал провести более детальное объективное расследование всех причин и последствий теракта, также Страсбургский суд рекомендовал определить критерии применения тяжелого вооружения при спасении заложников, потому что в своей жалобе в суд мы писали о том, что при операции, при спасении заложников было применено тяжелое вооружение - танки, гранатометы и огнеметы, они наносили непоправимые последствия, поэтому Страсбургский суд вынес рекомендацию рассмотреть, как можно применять оружие", - рассказала Дудиева.
По ее словам, также Страсбургский суд рекомендовал дать правовую оценку тому, что произошло в Беслане, однако Российская федерация и органы юстиции из всех пунктов рекомендаций Страсбургского суда исполнили только один - это выплату компенсаций. "Все остальные пункты не выполнены, поэтому большая группа заложников, которые в первый раз вместе с нами не обратились в суд, сейчас они подают повторную жалобу по поводу того, что остальные пункты рекомендаций Европейского суда не исполнены", - отметила Дудиева.
Теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети, произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.
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Европейский суд по правам человекаБесланРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Не понятно, что хотят бывшие заложники? Мало выплатили за то, что террористы творили? Или жалеют, что мало ребят из группы Альфа погибло? Некоторые страны вообще не вступают с террористами ни в какие переговоры. Не понятно - чего хотят
28 августа, 03:42
ggal.1957
9200006
вот сейчас подняли вой враги страны.те кто прошёл через этот ад к этому отношения не имеют."правозащитники"-это кто?что это за специальность или должность?нечего врагам прикрываться громкими названиями.ау,прокуратура,вы где?провокаторов к ответу.
28 августа, 03:39
pilyugin60
7000007
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