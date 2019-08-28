Беспилотник "Корсар" проходит госиспытания

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг – РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат "Корсар" проходит государственные испытания, сообщили РИА Новости в холдинге "Росэлектроника" (входит в "Ростех").

"Госиспытания "Корсара" уже идут", - сказал собеседник агентства в ходе авиасалона МАКС-2019.

Ранее индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов сообщил РИА Новости, что "Корсар" проходит опытную эксплуатацию в Минобороны.

Позднее на форуме "Армия-2019" исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко сообщил агентству, что госиспытания планируется начать до конца года. Беспилотник разработало входящее в "Росэлектронику" КБ "Луч".

Многофункциональный комплекс с беспилотным летательным аппаратом "Корсар" предназначен для разведки местности, патрульных и наблюдательных полетов и аэрофотосъемки местности в зоне радиусом до 120 километров. Его максимальная скорость - до 150 километров в час, масса - 200 килограммов. Помимо военного применения, он может быть использован для решения гражданских задач: мониторинг окружающей среды, контроль автомобильных дорог и объектов инфраструктуры, предупреждение лесных пожаров, поиск и спасение людей.