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РИА Новости
Новое оружие России

Беспилотник "Корсар" проходит госиспытания

03:03 28.08.2019 (обновлено: 11:23 28.08.2019)
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© РИА Новости / Андрей КоцСредний разведывательный БПЛА малой дальности "Корсар"
Средний разведывательный БПЛА малой дальности Корсар
© РИА Новости / Андрей Коц
Средний разведывательный БПЛА малой дальности "Корсар". Архивное фото
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг – РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат "Корсар" проходит государственные испытания, сообщили РИА Новости в холдинге "Росэлектроника" (входит в "Ростех").
"Госиспытания "Корсара" уже идут", - сказал собеседник агентства в ходе авиасалона МАКС-2019.
Ранее индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов сообщил РИА Новости, что "Корсар" проходит опытную эксплуатацию в Минобороны.
Позднее на форуме "Армия-2019" исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко сообщил агентству, что госиспытания планируется начать до конца года. Беспилотник разработало входящее в "Росэлектронику" КБ "Луч".
Многофункциональный комплекс с беспилотным летательным аппаратом "Корсар" предназначен для разведки местности, патрульных и наблюдательных полетов и аэрофотосъемки местности в зоне радиусом до 120 километров. Его максимальная скорость - до 150 километров в час, масса - 200 килограммов. Помимо военного применения, он может быть использован для решения гражданских задач: мониторинг окружающей среды, контроль автомобильных дорог и объектов инфраструктуры, предупреждение лесных пожаров, поиск и спасение людей.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, который проходит с 27 августа по 1 сентября в Жуковском.
Средний БЛА малой дальности Корсар
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