Российский адмирал рассказал о "бестолковом шаге" украинских моряков

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН прокомментировал заход корабля ВМС Украины "Переяслав" в зону проведения учений российских военных, назвав подобный шаг "бестолковым".
О заходе в зону учений "Переяслава" ранее заявил заместитель начальника штаба командования ВМС Украины по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.
"Заходить в зону учений — это норма позволительная. Она, конечно, опасная", - отметил Касатонов.
По его словам, российские корабли также наблюдают за ходом учений других стран.
"Но малый корабль снимает и малую информацию. Акция, конечно, сама по себе бестолковая, рискованная. И ничего они оттуда особо не могли вынести, кроме визуальных каких-то или частных по связи вопросов", — заключил адмирал.
27 августа, 08:56Сказано в эфире"Опасная игра". Политик о заходе судна Украины в зону российских ученийУкраинский корабль заходил в зону учений ЧФ РФ, заявили в штабе украинских ВМС. Это заявление прокомментировал в эфире радио Sputnik глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.