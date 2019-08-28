Российский адмирал рассказал о "бестолковом шаге" украинских моряков

"Заходить в зону учений — это норма позволительная. Она, конечно, опасная", - отметил Касатонов.

По его словам, российские корабли также наблюдают за ходом учений других стран.

"Но малый корабль снимает и малую информацию. Акция, конечно, сама по себе бестолковая, рискованная. И ничего они оттуда особо не могли вынести, кроме визуальных каких-то или частных по связи вопросов", — заключил адмирал.