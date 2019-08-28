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РИА Новости

Российский адмирал рассказал о "бестолковом шаге" украинских моряков

02:49 28.08.2019
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКорабль береговой охраны Украины
Корабль береговой охраны Украины
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Корабль береговой охраны Украины. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН прокомментировал заход корабля ВМС Украины "Переяслав" в зону проведения учений российских военных, назвав подобный шаг "бестолковым".
О заходе в зону учений "Переяслава" ранее заявил заместитель начальника штаба командования ВМС Украины по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.
"Заходить в зону учений — это норма позволительная. Она, конечно, опасная", - отметил Касатонов.
По его словам, российские корабли также наблюдают за ходом учений других стран.
"Но малый корабль снимает и малую информацию. Акция, конечно, сама по себе бестолковая, рискованная. И ничего они оттуда особо не могли вынести, кроме визуальных каких-то или частных по связи вопросов", — заключил адмирал.
Корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии во время учений
27 августа, 08:56Сказано в эфире
"Опасная игра". Политик о заходе судна Украины в зону российских ученийУкраинский корабль заходил в зону учений ЧФ РФ, заявили в штабе украинских ВМС. Это заявление прокомментировал в эфире радио Sputnik глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
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Игорь КасатоновВоенно-морские силы УкраиныЧерноморский флот ВМФ РоссииРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Не можно , а нужно с мишенями спутать . Они на это и надеются , чтобы визг поднять .
28 августа, 07:47
МПМиша Понаморёв
1630000
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