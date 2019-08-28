Помпео подтвердил, что США будут работать над возвращением России в G7

ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Администрация США займется возвращением России в G7, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 WXIN и CBS4 WTTV . Администрация США займется возвращением России в G7, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалам

"Президент считает, что мы должны это сделать (вернуть Россию в G7 – ред.). Я работаю на президента", - сказал он.

Ранее The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что Дональд Трамп поссорился с лидерами стран — участниц G7 из-за вопроса о возвращении России. Как пишет газета, глава Белого дома подчеркивал, что "Россия должна присутствовать в зале" для обсуждения проблем Ирана, Сирии и КНДР.

Отмечается, что японский премьер Синдзо Абэ в этом вопросе сохранял нейтралитет, однако с Трампом согласился глава правительства Италии Джузеппе Конте. Остальные лидеры, в том числе глава Евросовета Дональд Туск, выступили решительно против возвращения России в G8.

В понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва никогда инициативно не поднимала вопрос о возвращении в G8. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что для Москвы возвращение в формат не является самоцелью.