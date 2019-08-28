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РИА Новости

Помпео подтвердил, что США будут работать над возвращением России в G7

02:47 28.08.2019 (обновлено: 07:44 28.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Госсекретарь США Майк Помпео
ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Администрация США займется возвращением России в G7, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 WXIN и CBS4 WTTV.
"Президент считает, что мы должны это сделать (вернуть Россию в G7 – ред.). Я работаю на президента", - сказал он.
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
27 августа, 20:11РИА Новости
В Кремле прокомментировали возможность участия Путина в саммите G7
Ранее The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что Дональд Трамп поссорился с лидерами стран — участниц G7 из-за вопроса о возвращении России. Как пишет газета, глава Белого дома подчеркивал, что "Россия должна присутствовать в зале" для обсуждения проблем Ирана, Сирии и КНДР.
Отмечается, что японский премьер Синдзо Абэ в этом вопросе сохранял нейтралитет, однако с Трампом согласился глава правительства Италии Джузеппе Конте. Остальные лидеры, в том числе глава Евросовета Дональд Туск, выступили решительно против возвращения России в G8.
В понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва никогда инициативно не поднимала вопрос о возвращении в G8. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что для Москвы возвращение в формат не является самоцелью.
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014-м он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 17 июля 2019
27 августа, 09:35Радио
"Клуб, который приемлет лишь себе подобных". Захарова раскритиковала G7
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Обсудить 109
Майк ПомпеоG7Дональд ТрампG8РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
а нам зачем эта компашка по интересам.там не решается ничего.такие же никчемные как пасе,обсе....и нечего тратить деньги налогоплательщиков на этот сброд.
28 августа, 03:28
pilyugin60
391001052
То занимались - выгоняли, теперь займутся - загонять будут. С вами не соскучишься.
28 августа, 03:32
Александр Невский
7320002
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