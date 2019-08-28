Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью телеканалу "360" назвал причину массового увольнения врачей.

Врачи медучреждений Нижнего Тагила начали массово увольняться в конце июля — тогда из Демидовской больницы ушли четыре хирурга. После этого, 22 августа, заявления об уходе написали все специалисты ГКБ № 1.

По мнению Изотеева, основная проблема заключается в кадровом дефиците. Рост нагрузки на хирургов началось около двух лет назад. Сначала врачи справлялись, однако затем начались сложности.

Заведующий отделением считает, что увольнение хирургов из Демидовской больницы и перераспределение больных среди оставшихся больниц спровоцировало такую ситуацию.

По его мнению, проблемы оплаты труда в данном случае не наблюдалось.

Изотеев пояснил, что сейчас на каждого хирурга приходится по десять ночных дежурств в месяц. При этом после суточного дежурства врач вынужден заступать на дневную смену.

“Никаких сбоев не было”

Во вторник заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что массовое увольнение врачей-хирургов в Нижнем Тагиле не сказалось на оказании медицинской помощи населению.

"Вся хирургическая медицинская помощь в Нижнем Тагиле оказывалась в полном объёме. Все эти дни никаких сбоев не было, и жалоб населения на неприем или какие-то проблемы, связанные с операционным вмешательством не было", - сказал Креков.

По его словам, шесть человек из Городской больницы №1 написали заявления на увольнение, но после общения с главой регионального минздрава основная часть персонала решила остаться на работе.

Реакция Кремля

В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что данный вопрос требует реакции местных властей и министерства здравоохранения.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков сообщил РИА Новости, что в больницу была направлена комиссия.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, в свою очередь, обратился к министру здравоохранения Веронике Скворцовой с предложением провести комплексную проверку силами выездной комиссии Минздрава, чтобы установить причины конфликтов в здравоохранении Свердловской области, сообщила пресс-служба депутата.

Прокурорская проверка

Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

"Сотрудники аппарата прокуратуры области проведут встречу с заинтересованными сторонами: как с работниками, заявившими о нарушении их трудовых прав, так и с руководством медицинских учреждений ", — говорится в сообщении.