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РИА Новости

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег

02:10 28.08.2019 (обновлено: 07:42 28.08.2019)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкХирурги во время операции
Хирурги во время операции
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Хирурги во время операции. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью телеканалу "360" назвал причину массового увольнения врачей.
Врачи медучреждений Нижнего Тагила начали массово увольняться в конце июля — тогда из Демидовской больницы ушли четыре хирурга. После этого, 22 августа, заявления об уходе написали все специалисты ГКБ № 1.
По мнению Изотеева, основная проблема заключается в кадровом дефиците. Рост нагрузки на хирургов началось около двух лет назад. Сначала врачи справлялись, однако затем начались сложности.
Заведующий отделением считает, что увольнение хирургов из Демидовской больницы и перераспределение больных среди оставшихся больниц спровоцировало такую ситуацию.
По его мнению, проблемы оплаты труда в данном случае не наблюдалось.
Изотеев пояснил, что сейчас на каждого хирурга приходится по десять ночных дежурств в месяц. При этом после суточного дежурства врач вынужден заступать на дневную смену.
Врач
27 августа, 16:18РИА Новости
Больницы Свердловской области проверяют после увольнения хирургов

“Никаких сбоев не было”

Во вторник заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что массовое увольнение врачей-хирургов в Нижнем Тагиле не сказалось на оказании медицинской помощи населению.
"Вся хирургическая медицинская помощь в Нижнем Тагиле оказывалась в полном объёме. Все эти дни никаких сбоев не было, и жалоб населения на неприем или какие-то проблемы, связанные с операционным вмешательством не было", - сказал Креков.
По его словам, шесть человек из Городской больницы №1 написали заявления на увольнение, но после общения с главой регионального минздрава основная часть персонала решила остаться на работе.

Реакция Кремля

В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что данный вопрос требует реакции местных властей и министерства здравоохранения.
Пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков сообщил РИА Новости, что в больницу была направлена комиссия.
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, в свою очередь, обратился к министру здравоохранения Веронике Скворцовой с предложением провести комплексную проверку силами выездной комиссии Минздрава, чтобы установить причины конфликтов в здравоохранении Свердловской области, сообщила пресс-служба депутата.
Врачи во время операции
26 августа, 15:56РИА Новости
Свердловские власти проведут совещание из-за массового увольнения хирургов

Прокурорская проверка

Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
"Сотрудники аппарата прокуратуры области проведут встречу с заинтересованными сторонами: как с работниками, заявившими о нарушении их трудовых прав, так и с руководством медицинских учреждений ", — говорится в сообщении.
Встреча состоится 28 августа в рамках проверки в связи с заявлениями работников медучреждений о нарушении их трудовых прав, уточнили в ведомстве.
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Ярослав НиловГосдума РФВероника СкворцоваДмитрий ПесковСвердловская областьНижний ТагилРоссияОбщество
Популярные комментарии
Рекомендуем проверить рост зарплаты руководства областного и городского руководства здравоохранения и тогда возможно выяснится причина и кадрового дефицита и т.д.
28 августа, 02:54
aalek.Lisack2015
19701116
«Обратили внимание на ситуацию в Нижнем Тагиле» - что будем делать с остальными географическими точками карты России?
28 августа, 02:57
vyachnick Новиков
16812115
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Врачи во время операции
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей
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