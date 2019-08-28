Пушков ответил на сравнение "Северного потока" и пакта Молотова-Риббентропа

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова замглавы МИД Польши Шимона Шинковского вель Сенка, сравнившего газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.

"В МИД Польши только и умеют все, что не по нраву Варшаве, сравнивать с пактом Риббентропа-Молотова", - написал Пушков в твиттере

По его словам, сравнивать "Северный поток — 2" с этим пактом "особенно глупо".

"Проект Польшу никак не затрагивает, она просто остается в стороне, ибо глубоко неинтересна как партнер ни Германии, ни России", - заключил сенатор.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.