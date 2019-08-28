Трамп хочет заключить торговое соглашение с Китаем как можно скорее

ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп настроен заключить торговое соглашение с Китаем как можно скорее, но каких-либо сроков для достижения договоренностей нет, заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Президент Трамп сосредоточен на том, чтобы это (заключение договоренностей – ред.) произошло как можно скорее. Я думаю, что (в переговорах с КНР) был достигнут реальный прогресс, но я не хочу устанавливать сроков", - заявил Помпео в интервью телеканалу WRTV.

Переговоры между США и Китаем, которые периодически ведутся с 2018 года, в настоящее время приостановлены после очередной волны взаимного повышения пошлин.

Трамп ранее заявил, что Китай прошлой ночью связывался с американскими торговыми представителями и выразил желание вернуться за стол переговоров. По словам американского президента, переговоры по данному вопросу должны начаться в ближайшее время. Китай эту информацию не подтверждал и выражал надежду, что США откажутся от своих ошибочных действий и будут создавать условия для возобновления торговых консультаций.

К переговорам США и Китая сейчас приковано внимание всего мирового сообщества на фоне развернувшейся торговой войны между двумя странами.