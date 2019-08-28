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РИА Новости

Трамп хочет заключить торговое соглашение с Китаем как можно скорее

01:53 28.08.2019
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© REUTERS / Christian HartmannПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Christian Hartmann
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп настроен заключить торговое соглашение с Китаем как можно скорее, но каких-либо сроков для достижения договоренностей нет, заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Президент Трамп сосредоточен на том, чтобы это (заключение договоренностей – ред.) произошло как можно скорее. Я думаю, что (в переговорах с КНР) был достигнут реальный прогресс, но я не хочу устанавливать сроков", - заявил Помпео в интервью телеканалу WRTV.

Переговоры между США и Китаем, которые периодически ведутся с 2018 года, в настоящее время приостановлены после очередной волны взаимного повышения пошлин.
Трамп ранее заявил, что Китай прошлой ночью связывался с американскими торговыми представителями и выразил желание вернуться за стол переговоров. По словам американского президента, переговоры по данному вопросу должны начаться в ближайшее время. Китай эту информацию не подтверждал и выражал надежду, что США откажутся от своих ошибочных действий и будут создавать условия для возобновления торговых консультаций.
К переговорам США и Китая сейчас приковано внимание всего мирового сообщества на фоне развернувшейся торговой войны между двумя странами.
Темпы роста мировых цен на нефть замедлились вечером во вторник, так как инвесторы не получили подтверждения конкретных шагов от США и Китая в сторону заключения торгового соглашения, свидетельствуют данные торгов.
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