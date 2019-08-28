SpaceX успешно испытала аппарат Starhopper

ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Компания SpaceX провела второе испытание прототипа космического корабля Starship, аппарат Starhopper вертикально поднялся и плавно сел после короткого полета, компания вела прямую трансляцию теста.

Испытание прошло в Бока-Чика в штате Техас, компания SpaceX вела прямую трансляцию. На транслируемых кадрах видно, как аппарат плавно вертикально поднимается в воздух, зависает на некоторое время и затем плавно опускается на Землю близ места старта. Весь полет продолжался около минуты, на какую высоту поднялся "прыгун", пока не сообщается.

Первоначально компания планировала осуществить второй вертикальный испытательный полет на высоту 200 метров, но федеральное управление гражданской авиацией (FAA) выдала разрешение на "прыжок" не выше 150 метров.

Ранее в июле в ходе прошедшего теста Starhopper, название которого можно перевести как "Звездный прыгун" или "Прыгун к звездам", поднялся на высоту около 20 метров.

Как сообщили организаторы теста ранее во вторник, испытание станет заключительным на этом этапе разработки будущего корабля. Ранее в понедельник тест был отменен на последней секунде перед стартом из-за того, что в момент "запуска" не сработала система зажигания.

Многоразовый корабль Starship задуман для совершения полетов на Марс и других межпланетных миссий, он будет являться и второй ступенью сверхтяжелой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket), создаваемой SpaceX.