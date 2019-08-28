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РИА Новости

SpaceX успешно испытала аппарат Starhopper

01:29 28.08.2019
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© SpaceXStarhoper, прототип космического корабля Starship
Starhoper, прототип космического корабля Starship
© SpaceX
ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Компания SpaceX провела второе испытание прототипа космического корабля Starship, аппарат Starhopper вертикально поднялся и плавно сел после короткого полета, компания вела прямую трансляцию теста.
Испытание прошло в Бока-Чика в штате Техас, компания SpaceX вела прямую трансляцию. На транслируемых кадрах видно, как аппарат плавно вертикально поднимается в воздух, зависает на некоторое время и затем плавно опускается на Землю близ места старта. Весь полет продолжался около минуты, на какую высоту поднялся "прыгун", пока не сообщается.
Первоначально компания планировала осуществить второй вертикальный испытательный полет на высоту 200 метров, но федеральное управление гражданской авиацией (FAA) выдала разрешение на "прыжок" не выше 150 метров.
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Ранее в июле в ходе прошедшего теста Starhopper, название которого можно перевести как "Звездный прыгун" или "Прыгун к звездам", поднялся на высоту около 20 метров.
Как сообщили организаторы теста ранее во вторник, испытание станет заключительным на этом этапе разработки будущего корабля. Ранее в понедельник тест был отменен на последней секунде перед стартом из-за того, что в момент "запуска" не сработала система зажигания.
Многоразовый корабль Starship задуман для совершения полетов на Марс и других межпланетных миссий, он будет являться и второй ступенью сверхтяжелой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket), создаваемой SpaceX.
Прототип Starship, внешне больше похож на бочку на четырех подпорках или водокачку, как называет его владелец SpaceX Илон Маск, чем на космический корабль. Starhopper имеет меньшую длину (около 18,2 метра), но такой же диаметр, как и будущий корабль Starship.
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КосмосSpaceXСШАРИА Наука
Популярные комментарии
"Принципиально новые" там только размеры. Все эти технологии известны уже несколько десятилетий. И потом что значит "не стоит на месте"? Да он под красивые обещания бабла собрал на миллиарды, если он не будет показывать хоть что-то его акционеры просто живьём закопают.
28 августа, 12:53
СССергей Смирнов
2000110
Принципиально новый там двигатель - на метановых движках никогда ничего не летало. Более того, двигатель сделан на закрытой схеме с полной газификацией компонентов - она эффективнее, чем та что у нас в рд-180/170/190 используется, и до Маска никому сделать двиг на ней не удавалось. Более того, раптор разрабатывают под 1000 кратное переиспользование. Под какие красивые обещания, я напомню - первые ступени используются повторно, грузовой корабль к мкс тоже.
28 августа, 13:55
fnialf
901002
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